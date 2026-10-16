Minić: Promjena naziva Instituta znak zahvalnosti doktoru Taliću

Premijer Republike Srpske Savo Minić saopštio je da je pokrenuta inicijativa da Institut "Dr Miroslav Zotović" ponese ime "Prof. dr Goran Talić", kao izraz trajne zahvalnosti dobrom čovjeku i vrsnom ljekaru koji je učinio mnogo za pacijente, svoje kolege i zdravstvo Srpske.

Minić je istakao da ime ovog velikog čovjeka nastavlja da živi.

"Gorane, hvala ti za sve. Čuvaćemo tvoje djelo i nastaviti da razvijamo ono što si gradio", napisao je Minić na "Iksu".

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o promjeni naziva Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović" Banjaluka u "Prof. dr Goran Talić".

Dugogodišnji direktor Instituta doktor Goran Talić preminuo je 13. oktobra u 67. godini, a sahranjen je danas na banjalučkom groblju Sveti Pantelija u prisustvu najbližih članova porodice, najviših zvaničnika Republike Srpske, rodbine, prijatelja, radnih kolega i građana, prenosi Srna.

U Zavod "Dr Miroslav Zotović" zaposlio se 1991. godine, gdje je radio kao ljekar i specijalista, dok je funkciju direktora ove zdravstvene ustanove obavljao od 2003. godine.