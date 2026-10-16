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Minić: Promjena naziva Instituta znak zahvalnosti doktoru Taliću

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16.10.2026 17:21

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV/Branko Jović

Premijer Republike Srpske Savo Minić saopštio je da je pokrenuta inicijativa da Institut "Dr Miroslav Zotović" ponese ime "Prof. dr Goran Talić", kao izraz trajne zahvalnosti dobrom čovjeku i vrsnom ljekaru koji je učinio mnogo za pacijente, svoje kolege i zdravstvo Srpske.

Minić je istakao da ime ovog velikog čovjeka nastavlja da živi.

"Gorane, hvala ti za sve. Čuvaćemo tvoje djelo i nastaviti da razvijamo ono što si gradio", napisao je Minić na "Iksu".

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o promjeni naziva Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović" Banjaluka u "Prof. dr Goran Talić".

Dugogodišnji direktor Instituta doktor Goran Talić preminuo je 13. oktobra u 67. godini, a sahranjen je danas na banjalučkom groblju Sveti Pantelija u prisustvu najbližih članova porodice, najviših zvaničnika Republike Srpske, rodbine, prijatelja, radnih kolega i građana, prenosi Srna.

U Zavod "Dr Miroslav Zotović" zaposlio se 1991. godine, gdje je radio kao ljekar i specijalista, dok je funkciju direktora ove zdravstvene ustanove obavljao od 2003. godine.

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Savo Minić

Goran Talić

Dr Miroslav Zotović

Zavod Miroslav Zotović

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