Minić: Promjena naziva Instituta znak zahvalnosti doktoru Taliću

Autor:ATV redakcija
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Premijer Republike Srpske Savo Minić saopštio je da je pokrenuta inicijativa da Institut "Dr Miroslav Zotović" ponese ime "Prof. dr Goran Talić", kao izraz trajne zahvalnosti dobrom čovjeku i vrsnom ljekaru koji je učinio mnogo za pacijente, svoje kolege i zdravstvo Srpske.
Minić je istakao da ime ovog velikog čovjeka nastavlja da živi.
"Gorane, hvala ti za sve. Čuvaćemo tvoje djelo i nastaviti da razvijamo ono što si gradio", napisao je Minić na "Iksu".
Vlada Republike Srpske donijela je odluku o promjeni naziva Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović" Banjaluka u "Prof. dr Goran Talić".
Dugogodišnji direktor Instituta doktor Goran Talić preminuo je 13. oktobra u 67. godini, a sahranjen je danas na banjalučkom groblju Sveti Pantelija u prisustvu najbližih članova porodice, najviših zvaničnika Republike Srpske, rodbine, prijatelja, radnih kolega i građana, prenosi Srna.
U Zavod "Dr Miroslav Zotović" zaposlio se 1991. godine, gdje je radio kao ljekar i specijalista, dok je funkciju direktora ove zdravstvene ustanove obavljao od 2003. godine.
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