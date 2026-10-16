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Minić: Važno da Duško Trifunović ima počasno mjesto u rodnom Brodu

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16.10.2026 16:55

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Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је да је важно да споменик Душку Трифуновићу има почасно мјесто у његовом родном граду Броду, те да постоји тајна веза између пјесника и завичаја која ће трајати вјечно.
Foto: Srna

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je važno da spomenik Dušku Trifunoviću ima počasno mjesto u njegovom rodnom gradu Brodu, te da postoji tajna veza između pjesnika i zavičaja koja će trajati vječno.

"Građani mi šalju fotografije nedavno postavljenog spomenika Dušku Trifunoviću u Brodu. Lijepo je vidjeti da smo se složili i odali počast pjesniku koji je ljubavi, čežnje i rastanke pretvarao u stihove. Važno je da Duško ima počasno mjesto u rodnom gradu. Ima neka tajna veza između pjesnika i zavičaja koja će trajati vječno", napisao je Minić na "Iksu".

U okviru manifestacije "Dani Duška Trifunovića", skulptura posvećena pjesniku otkrivena je u njegovom rodnom Brodu 11. septembra.

Duško Trifunovuć, jedan od najcitiranijih srpskih i jugoslovenskih pjesnika, rođen je 13. septembra u Sijekovcu, kod Broda, 1933. godine.

Trifunović je prvu knjigu izdao je sa 25 godina po dolasku u Sarajevo. Napisao je oko 20 knjiga poezije, četiri romana i nekoliko drama, a smatra se zaslužnim za kreiranje sarajevske rokenrol škole.

Саво Минић

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Autor je tekstova pjesama najpoznatijih pjevača i rok grupa nekadašnje Jugoslavije, među kojima su "Bijelo dugme", "Indeksi", Zdravko Čolić i Arsen Dedić.

Ostaće upamćen i kao autor kultne emisije na Televiziji Sarajevo "Šta djeca znaju o zavičaju". Po izbijanju rata u BiH 1992. godine izbjegao je u Novi Sad, a cjelokupna imovina i književno djelo u rukopisu su uništeni, prenosi Srna.

Trifunović je umro 28. januara 2006. godine u Novom Sadu. Prema njegovoj želji, Trifunović je sahranjen u Sremskim Karlovcima, 30. januara 2006. godine.

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Savo Minić

Duško Trifunović

spomenik

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