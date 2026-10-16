"Veliki interes u Sankt Peterburgu za izlaganje o Srpskoj tragediji i ustaškoj ideologiji"

Izlaganje o tragediji srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu i ustaškom zločinu u NDH na Međunarodnom istorijskom forumu u Sankt Peterburgu izazvalo je veliko interesovanje jer učesnici nisu bili upoznati sa ovim dijelom istorije na Balkanu, izjavila je direktor Spomen-područja Donja Gradina Tanja Tuleković.

Iako se mogu povući određene paralele načina stradanja Rusa i Srba u Drugom svjetskom ratu, Tulekovićeva je istakla da su učesnici ovog petog međunarodnog istorijskog foruma "Veliki otadžbinski rat 1941" veoma emotivno reagovali slušajući o uzrocima i posljedicama ustaške ideologije u NDH.

Ona je navela da se o Donjoj Gradini govorilo u naučnim krugovima, na skupu koji je obuhvatio akademike, profesore, naučne saradnike institucija iz Rusije, Bjelorusije, Kirgistana i veliki broj broj studenata.

- Ovo je prvi put da se na ovom mjestu, u muzeju Ermitaž, govorilo o tragediji srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu, o ustaškom zločinu genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima - rekla je Tulekovićeva koja je bila jedan od izlagača na plenarnoj sjednici.

Prema njenim riječima, učešće na Međunarodnom istorijskom forumu u Sankt Peterburgu značajno je i zbog otvaranja novih mogućnosti saradnje sa institucijama u ovom dijelu svijeta.

- Foto-monografiju o Spomen-području Donja Gradina poklonili smo unuku generala Ždanova, Andreju Ždanovu, koji je ostao šokiran ustašama i ideologijom NDH - navela je Tulekovićeva i dodala da su na Forumu bili i potomci drugih maršala.

Tulekovićeva je na dvodnevnom Forumu, koji se završava danas, prisustvovala na poziv Državnog Memorijalnog muzeja odbrane i blokade Lenjingrada.

Forum se održava uz podršku Vlade Sankt Peterburga zajedno sa društvenim organizacijama i obrazovnim ustanovama Sankt Peterburga, Moskve, Bjelorusije i zemalja Zajednice nezavisnih država.

O značaju muzejskih projekata u službi sjećanja i obrazovanja u Donjoj Gradini govorio je viši kustos Mirko Dimić.

Forum je održan u zgradi Državnog Ermitaža - najvećeg muzeja u Rusiji sa najvećim galerijskim prostorom u Evropi.

(SRNA)