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Košarac: Cilj najavljenih ustavnih promjena u Srpskoj sprečavanje političkih zloupotreba

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16.10.2026 13:36

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Сташа Кошарац
Foto: Instagram/stasa.kosarac

Član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac izjavio je da je cilj najavljenih ustavnih promjena u Republici Srpskoj sprečavanje političkih zloupotreba i blokada u radu institucija Srpske, te ukazao da će biti potrebno otvoriti pitanje uloge i funkcionisanja Vijeća naroda.

Košarac je rekao da je cilj ustavnih promjena i očuvanje poštovanje konstitutivnosti naroda, ali da uloga Vijeća naroda mora biti preispitana, budući da je ova institucija, nastala intervencijom visokog predstavnika, u praksi često predstavljala prepreku bržem usvajanju zakonskih rješenja usljed politizacije.

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"Posebno je važno da novim ustavom jasno verifikujemo ono što predstavlja značajan dio našeg institucionalnog i nacionalnog identiteta - Banjaluka je glavni grad, a Pale - prijestonica Republike Srpske", istakao je Košarac za Srnu.

Novi ustav Republike Srpske, naveo je Košarac, predstavljaće izraz njene institucionalne snage, političke zrelosti i odgovornosti prema budućnosti.

Košarac je rekao da Republika Srpska ima kapacitet i puno pravo da donosi najviši pravni akt kojim uređuje svoje institucije i njihovo funkcionisanje.

"Taj proces nije usmjeren protiv bilo kojeg naroda, već je u interesu očuvanja ustavnog poretka, stabilnosti i efikasnosti institucija Republike Srpske", poručio je Košarac.

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Predsjednik Milorad Dodik prethodno je izjavio da je plan da 9. januara bude proglašen novi ustav Republike Srpske, koji će biti savremen, uvažavati konstitutivnost naroda i spriječiti zloupotrebe u funkcionisanju Srpske.

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Staša Košarac

Predsjedništvo SNSD-a

Republika Srpska

Ustav Republike Srpske

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