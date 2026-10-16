Nastavak drame u SDS-u, odbornici poručili Blanuši: Preuzmite odgovornost

Pet odbornika SDS Skupštine grada Bijeljina oglasili su se povodom kako kažu, niza netačnih stvari i notornih neistina, koje je juče u federalnim medijima iznio predsjednik SDS Branko Blanuša.

U zajedničkom obraćanju javnosti, bijeljinski odbornici Tatjana Pantić, Ilija Radić, Radislav Borovčanin, Branimir Vuković i Slavko Jović odbacili su tvrdnje koje je Blanuša iznio a koje se odnose na rad Gradskog odbora SDS u Bijeljini i navodnu odgovornost Ljubiše Petrovića za izborni rezultat.

"Gospodine Blanuša, molimo vas da prestanete iznositi neistine da gospodin Ljubiša Petrović za šest godina nije formirao Gradski odbor SDS, kada dobro znate da je od marta 2020. godine, do juna 2023. godine povjerenik za Bijeljinu bio gospodin Tomica Stojanović, a gospodin Petrović od juna 2023. godine do sada.

Gradonačelnik Bijeljine nikome nije zabranio da bude kandidat na listama, što vam mi odgovorno tvrdimo. Naprotiv, sugerisao nam je da idemo na liste, ukoliko nam bude ponuđeno, i obećao svu podršku. Nažalost, vaš povjerenik za sastavljanje kandidatskih listi uopšte nas nije pozvao niti pitao da idemo na listu.

Stiče se utisak da je lista kandidata namjerno napravljena tako da osvoji manji broj glasova, da odgovornost ne snosi onaj ko je listu sastavljao, a još manje onaj koji je premještao kandidate na brojevima. Svi pogrešni potezi se sada prebacuju na gradonačelnika.

Niko u Bijeljini, a posebno mi iz SDS, nije opstruisao kako kandidate za inokosne funkcije, tako i kandidate SDS na ostalim listama, a posebno za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Šta mislite ko vam je donio razliku glasova između liste SDS i vašeg broja glasova, ako nismo mi iz SDS? Šta mislite ko je u Bijeljini donio glasove nosiocu liste za PS BiH gospodinu Želimiru Neškoviću i drugim kandidatima na obje liste, ako nismo mi iz SDS?

Vaš rezultat i razultat kandidata SDS direktno je vaša i odgovornost pojedinih kandidata jer su birači i građani jasno rekli svoje mišljenje o tim kandidatima, na što smo vas na vrijeme upozorili još 23. juna kada ste razgovarali sa nama.

Ako na tribinu SDS u mjesnoj zajednici koja ima preko 3.000 birača dođe jedan čovjek, to ne može biti opstrukcija već stav mještana mjesne zajednice prema aktuelnoj politici SDS i kandidatima. Narod se odredio spram ponudi.

Gospodine Blanuša, pozivamo vas da prestanete tražiti krivca u drugim, preuzmete odgovornost i povučete Odluku o isključenju gradonačelnika Bijeljine gospodina Ljubiše Petrovića, kao i jednako nestatutarnu odluku o imenovanju povjerenika.

Pored tog što SDS iz Bijeljine nema nijednog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, trenutno nemamo ni gradonačelnika, jer ste ga vi jednostrano svojom ličnom i nestatutarnom odlukom isključili. Očito vam ništa ne znači ni pet odbornika u Bijeljini i da bi željeli i nas da se otarasite.

Ono što se u Semberiji i Bijeljini gradilo decenijama i generacijama, vi ste uspjeli da srušite za nepunih devet mjeseci.

Da li vam je namjera da ugasite SDS u Bijeljini? Da li ste svjesni ozbiljnosti i težine svojih pogrešnih odluka i štete koju nanosite stranci koju su neki od nas, a i naši očevi, osnivali. Da li je predaja Bijeljine SNSD-u istrgovana za ministarsku fotelju na onom tajnom sastanku?

Na kraju, preživio je SDS i Pedija Ešdauna, preživjeće i vaše nametnute odluke i zapamtite: Ljubiša Petrović i čestiti ljudi Semberije ozdraviće i SDS i Republiku Srpsku! Predaja za nas nije opcija!", navode odbornici SDS-a.