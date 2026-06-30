Nosio slike Mladića i Karadžića: Potvrđena presuda protiv Miodraga Malića

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH otpremilo je drugostepenu presudu protiv Miodraga Malića, te je odbilo kao neosnovane žalbe Tužilaštva BiH, kao i žalbu branioca optuženog.

Prvostepenom presudom Suda BiH, optuženi Miodrag Malić proglašen je krivim da je počinio krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 145a stav 6. Krivičnog zakona BiH, za koje mu je Sud, primjenom zakonskih odredaba, izrekao kaznu zatvora u trajanju od tri godine.

Malić je proglašen krivim jer je 2. novembra 2022. godine u Banjaluci, ispred zgrade RTRS-a, na protestu koji su organizovale opozicione političke stranke, nosio slike Ratka Mladića i Radovana Karadžića, te je izašao na binu držeći transparent s njihovim fotografijama.