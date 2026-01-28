Ostojić: Presudama Maliću i Pavloviću otvorena Pandorina kutija na štetu Srba

Bez obzira na presude nekih sudova, i subjektivno mišljenje, pa i moje lično, ljudi poput Vojina Pavlovića i Miodraga Malića nisu zločinci, rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, komentarišući prvostepenu presudu Suda BiH, po kojoj je sudija Sena Uzunović osudila Malića na tri godine zatvora jer je, na opozicionom mitingu u Banjaluci podigao tri prsta i držao fotografije Radovana Karadžića i Ratka Mladića.

- Tri institucije su stvorene poslije završetka Odbrambeno-otadžbinskog rata i one rade na urušavanju Republike Srpske. To su Sud BiH, Ustavni sud BiH i visoki predstavnik. Ne znam i ne mogu navesti i jedan primjer da su donijeli odluke ili odlučili nešto pozitivno što je išlo na ruku Republici Srpskoj - naglasio je Ostojić.

On je podsjetio i na nedavni slučaj Vojina Pavlovića, koji je presuđen i žalbenim postupkom dobio je još veću kaznu.

- Organizovali smo miting podrške u Kravicima ispred spomenika našim žrtvama za koje niko nije odgovarao.Visoki predstavnik promjenio je krivični zakon, jer se radi o klasičnom verbalnom deliktu, zašto više nigdje niko u svijetu i Evropi ne odgovora. Nama se nameće da se odreknemo nekog dijela svoje istorije. To su momenti kada smo bili u opasnosti, i gdje su neki ljudi imali viziju poput Radovana Karadžića čiju sliku je on nosio i zašto je osuđen, i Ratka Mladića, koji je sve vrijeme govorio da se držimo jedinstveno da nema podjela, i to je bila glavna formula da se odbranimo u ratu - poručio je Ostojić.

Ostojić je naglasio da mi kao kao narod moramo shvatiti da ove tri institucije rade na rušenju Republike Srpske.

- Moramo svi zajedno dati jedinstven odgovor, i dok ne bude tako, imaćemo ovakve slučaje. Otvorena je pandorina kutija koja opet ide na štetu srpskog naroda. Međutim, ako smo mi jedinstveni, i ako pričamo našu slavnu istoriju i ako pričamo o nekim ljudima koji su se žrtvovali za nas sve i slobodu Republike Srpske, mi smo na pravom putu. Ne vjerujem da će BiH napraviti zatvore za milion Srba. Oni koji su stvarali Republiku Srpsku, a to su svakako borci, o Ratku Mladiću i Radovanu Karadžići uvijek će imati najpozitivnije mišljenje - naveo je Ostojić.

(rtrs)