Rekordan broj noćenja turista i u 2025. godini

Izvor:

ATV

28.01.2026

09:49

Рекордан број ноћења туриста и у 2025. години
Foto: ATV

Broj dolazaka turista u 2025. godini veći je za 4,4% u odnosu na 2024. godinu, dok je broj noćenja turista bio veći za 2,6%, kaže direktor Republičkog zavoda za statistiku Darko Milunović.

U toku 2025. godine u Republici Srpskoj je ostvareno 514 740 dolazaka turista i 1 207 068 noćenja turista. Na taj način oboren je dosadašnji rekord iz prethodne godine kada je ostvareno 1 176 689 noćenja. Ovo je ujedno četvrta godina u nizu u kojoj je ostvaren rekordan broj noćenja u Republici Srpskoj.

Broj dolazaka turista u 2025. godini veći je za 4,4% u odnosu na 2024. godinu, dok je broj noćenja turista bio veći za 2,6%.

"Turizam predstavlja jednu od najvitalnijih grana privrede u Republici Srpskoj, koja već četvrtu godinu u nizu ostvaruje rekordne pokazatelje. Tokom 2021. godine registrovano je manje od 750 000 noćenja, nakon čega dolazi do značajnog rasta. U 2022. godini je prvi put ostvareno više od milion noćenja, a u prethodnoj godini više od 1,2 miliona. U području turizma bilježe se pozitivni pokazatelji i kada je riječ o broju zaposlenih i bruto domaćem proizvodu, što nagovještava da bismo i u narednom periodu mogli imati iste trendove", ističe direktor Zavoda Darko Milunović.

Новембарски дани статистике

Ekonomija

''Novembarski dani statistike'': Evidentan kontinuitet rasta Srpske

U toku 2025. godine, domaći turisti ostvarili su 206 133 dolaska, a strani turisti 308 607 dolazaka. Domaći turisti ostvarili su 517 384 noćenja, a strani turisti 689 684 noćenja, pri čemu je broj noćenja domaćih turista veći za 7,9%, a stranih turista manji za 1,1% u odnosu na 2024. godinu.

Najveći broj noćenja ostvarili su turisti iz Srbije, 202 996, potom Hrvatske, 155 536, Slovenije, 89 378, Turske, 36 422, te Crne Gore, 33 474.

Kada je riječ o noćenjima turista prema vrsti turističkih mjesta, 579 304 noćenja se odnosi na ostala turistička mjesta, 403 412 na banjska mjesta, 144 135 na planinska mjesta i 80 217 noćenja na ostala mjesta.

Od ukupnog broja, 1 097 525 noćenja je ostvareno u hotelu i sličnom smještaju, 86 974 noćenja u lječilištima, 16 724 u kampovima i prostorima za kampovanje i 5 845 noćenja u odmaralištima i sličnim objektima za kraći odmor.

Broj zaposlenih na dan 30. septembra 2025. godine u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo bio je 13 530, što je 4,7% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Srpskoj (290 121).

Djelatnost pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane; hotelijerstvo i ugostiteljstvo u ukupnoj strukturi bruto domaćeg proizvoda Republike Srpske u toku 2024. godine učestvovalo je sa 1,3% i imalo je stopu realnog rasta od 7,3% u odnosu na 2023. godinu.

