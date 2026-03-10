Logo
Poskupljuje registracija: Priprema se povećanje godišnje naknade za javne puteve

SRNA

10.03.2026

10:52

5
Поскупљује регистрација: Припрема се повећање годишње накнаде за јавне путеве

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović izjavio je da je u pripremi prijedlog za povećanje godišnje naknade za javne puteve.

On je rekao da naknade za javne puteve nisu povećavane više od 10 godina.

- Iz tog razloga prići će se njihovoj racionalizaciji, pa ćemo vidjeti koja će verzija biti konačna - rekao je Stevanović u Banjaluci, odgovarajući na pitanje da li se priprema povećanje ove naknade i za koje kategorije vozila.

registracija

naknada

poskupljenje

