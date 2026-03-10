Poskupljuje registracija: Priprema se povećanje godišnje naknade za javne puteve

Izvor:
SRNA
10.03.2026
10:52
Komentari:5
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović izjavio je da je u pripremi prijedlog za povećanje godišnje naknade za javne puteve.
On je rekao da naknade za javne puteve nisu povećavane više od 10 godina.
- Iz tog razloga prići će se njihovoj racionalizaciji, pa ćemo vidjeti koja će verzija biti konačna - rekao je Stevanović u Banjaluci, odgovarajući na pitanje da li se priprema povećanje ove naknade i za koje kategorije vozila.
Nauka i tehnologija
57 min0
Košarka
1 h0
Košarka
1 h0
Zdravlje
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
4 h14
Republika Srpska
16 h23
Najnovije
Najčitanije
11
43
11
33
11
26
11
24
11
22
Trenutno na programu