Poskupljuje registracija: Priprema se povećanje godišnje naknade za javne puteve

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović izjavio je da je u pripremi prijedlog za povećanje godišnje naknade za javne puteve.

On je rekao da naknade za javne puteve nisu povećavane više od 10 godina.

- Iz tog razloga prići će se njihovoj racionalizaciji, pa ćemo vidjeti koja će verzija biti konačna - rekao je Stevanović u Banjaluci, odgovarajući na pitanje da li se priprema povećanje ove naknade i za koje kategorije vozila.