Logo
Large banner

FIBA Liga šampiona za juniore: U Laktašima sve spremno za žrijeb

Autor:

ATV

10.03.2026

10:31

Komentari:

0
ФИБА Лига шампиона Лакташи
Foto: ATV

U Laktašima je sve spremno za žrijeb grupa za turnir juniorske FIBA Lige šampiona.

Žrijeb za turnir koji se igra od 7. do 12. aprila počinje u 11.00 časova u Kulturnom centru u Laktašima, a 12 ekipe biće podijeljeno u četiri grupe.

ФИБА Лига шампиона
FIBA Liga šampiona

U Laktaše su pristigli Vladimir Radmanović i Žarko Čabarkapa, nekadašnji reprezentativci Srbije i NBA košarkaši, a prisutan je i Pero Antić koji je danas imenovan za ambasadora KK Igokea.

ФИБА Лига шампиона
FIBA Liga šampiona

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Košarka

Laktaši

FIBA Liga šampiona

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мијаиловић "отворио душу": Два су узрока свих ломова!

Košarka

Mijailović "otvorio dušu": Dva su uzroka svih lomova!

1 d

0
Лука Дончић и Анамарија Голтес раскинули вјеридбу?

Scena

Luka Dončić i Anamarija Goltes raskinuli vjeridbu?

3 d

0
НБА звијезда не престаје да шокира навијаче: Ухапшен Дилон Брукс

Košarka

NBA zvijezda ne prestaje da šokira navijače: Uhapšen Dilon Bruks

3 d

0
Никола Јокић

Košarka

Jokić ponovo pokazao zašto je najbolji

4 d

0

Više iz rubrike

Перо Антић нови амбасадор КК Игокеа

Košarka

Pero Antić novi ambasador KK Igokea

1 h

0
Јокићу подметнуо ногу, па га ударио лактом: Срамота је шта ради овај НБА играч

Košarka

Jokiću podmetnuo nogu, pa ga udario laktom: Sramota je šta radi ovaj NBA igrač

4 h

0
Мајстор овог спорта: Јокић оборио НБА рекорд стар 65 година

Košarka

Majstor ovog sporta: Jokić oborio NBA rekord star 65 godina

4 h

0
Никола Јокић открио која га пјесма увијек расплаче: "Сузе текле као киша"

Košarka

Nikola Jokić otkrio koja ga pjesma uvijek rasplače: "Suze tekle kao kiša"

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

43

FUP pretresa Ministarstvo finansija FBiH, uhapšene dvije osobe

11

33

Trojke iz Šipova: Mladi Vujnići dobili dva dječaka i djevojčicu

11

26

Održan žrijeb juniorske FIBA Lige šampiona: Igokea sa Ludvigsburgom i Sabahom

11

24

Hrabrost i volja koje nemaju granice: Ni mjesec dana od jezivog pada, Lindzi Von već trenira

11

22

Tragedija u školi: Tinejdžer preminuo dok je igrao fudbal

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner