FIBA Liga šampiona za juniore: U Laktašima sve spremno za žrijeb

U Laktašima je sve spremno za žrijeb grupa za turnir juniorske FIBA Lige šampiona.

Žrijeb za turnir koji se igra od 7. do 12. aprila počinje u 11.00 časova u Kulturnom centru u Laktašima, a 12 ekipe biće podijeljeno u četiri grupe.

FIBA Liga šampiona

U Laktaše su pristigli Vladimir Radmanović i Žarko Čabarkapa, nekadašnji reprezentativci Srbije i NBA košarkaši, a prisutan je i Pero Antić koji je danas imenovan za ambasadora KK Igokea.