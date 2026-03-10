FIBA Liga šampiona za juniore: U Laktašima sve spremno za žrijeb

Autor:ATV
U Laktašima je sve spremno za žrijeb grupa za turnir juniorske FIBA Lige šampiona.
Žrijeb za turnir koji se igra od 7. do 12. aprila počinje u 11.00 časova u Kulturnom centru u Laktašima, a 12 ekipe biće podijeljeno u četiri grupe.
U Laktaše su pristigli Vladimir Radmanović i Žarko Čabarkapa, nekadašnji reprezentativci Srbije i NBA košarkaši, a prisutan je i Pero Antić koji je danas imenovan za ambasadora KK Igokea.
