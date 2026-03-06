Logo
NBA zvijezda ne prestaje da šokira navijače: Uhapšen Dilon Bruks

ATV

06.03.2026

17:36

НБА звијезда не престаје да шокира навијаче: Ухапшен Дилон Брукс
Foto: Tanjug / AP / Howard Lao

Košarkaš Dilon Bruks, član Finiksa, navodno je uhapšen zbog vožnje pod dejstvom alkohola u Skotdejlu, prenose američki mediji.

Bruks je nedavno doživio prelom šake, zbog čega će, prema izvještajima, nekoliko nedjelja biti van terena.

Policija u Skotsdejlu saopštila je da je uhapšen u ranim jutarnjim satima u petak, ali je u međuvremenu pušten na slobodu, prenosi TMZ.

Za sada nisu objavljeni dodatni detalji, a očekuje se više informacija u narednom periodu.

