NBA zvijezda ne prestaje da šokira navijače: Uhapšen Dilon Bruks

Autor:ATV
06.03.2026
17:36
Komentari:0
Košarkaš Dilon Bruks, član Finiksa, navodno je uhapšen zbog vožnje pod dejstvom alkohola u Skotdejlu, prenose američki mediji.
Bruks je nedavno doživio prelom šake, zbog čega će, prema izvještajima, nekoliko nedjelja biti van terena.
Policija u Skotsdejlu saopštila je da je uhapšen u ranim jutarnjim satima u petak, ali je u međuvremenu pušten na slobodu, prenosi TMZ.
Za sada nisu objavljeni dodatni detalji, a očekuje se više informacija u narednom periodu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
11 h0
Košarka
6 d0
Košarka
1 d0
Košarka
1 sedm0
Najnovije
Najčitanije
20
37
20
27
20
27
20
25
20
20
Trenutno na programu