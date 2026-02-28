Nikola Jokić je heroj NBA: Džoker naučio siledžiju pameti

Morao je neko da stane u kraj prljavom Luu Dortu i to je sada Nikola Jokić. Prvi je stao uspravno i rekao dosta.

Nikola Jokić se izmanevrirao, a kako i ne bi. Lu Dort je ponovo pokazao zašto svi smatraju da je najprljaviji košarkaš u NBA ligi. Udario je na kvarno Jokića, pa se onda još i bunio kod sudije što mu je sviran faul.

Nakon toga je nastao haos, Nikola se zaletio na njega i zatim se sukobio sa kompletnom petorkom Oklahome i na kraju je Dort izbačen i dobio je isključujuću ličnu grešku.

Nije ovo prvi put da Dort pravi gluposti, zapravo je nedavno kažnjen sa 25.000 dolara jer je gurnuo beka Nju Orleans Pelikansa Džeremaju Firsa, ali je to najmanje problem koji je napravio.

Ko je Lu Dort?

Lugenc Dort je 26-godišnji košarkaš iz Kanade koji igra na spoljnim pozicijama, Tim Tandera ga koristi kao defanzivnog specijalca, a zanimljivo je da nije draftovan već je pokupljen kao slobodan igrač 2019. godine. Svidjelo se to što on ima da ponudi timu pa mu je minutaža rasla i u šampionskoj sezoni je odigrao 71 meč, i to sa prosjekom od 29 minuta po utakmici i sa čak 10 poena i četiri skoka u prosjeku.

Potpisao je 2022. godine petogodišnji ugovor na 87.500.000 dolara i ključni je igrač ekipe, ali stalno pravi probleme i njegovu nesportsku stranu upoznali su Luka Dončić, Dža Morant, Viktor Vembanjama.

Ima ih i više nego što biste pomislili. Lugenc Dort je redovno znao da nekoga udari, da isprovocira, pa i da proba jasno da povrijedi igrača. Recimo, prošle godine u finalu imao je sukob sa Ti Džej Mekonelom, a Luku Dončića je povrijedio.

On je u oktobru 2022. godine udario Luku Dončića u lice. Pao je Dončić tada i bio šokiran potezom Dorta koji ga je lupio u skoku pravo u lice.

Jednom prilikom udario je Džejmsa Hardena u međunožje, povrijedio je Pola Džordža u borbi u skoku, zatim je jednom prilikom lupio po glavi Lebrona Džejmsa, a Danijela Gaforda i Dereka Lajvlija je obojicu takođe udario u međunožje.

Viktoru Vembanjami je nedavno namjerno uletio pravo u koljeno, što je šokiralo NBA javnost.

Pogledajte taj nasrtaj:

Spurs fan @JaeeYT is asking the question we’re all thinking: What exactly was OKC's Lou Dort trying to do to Victor Wembanyama here - and how the hec did @NBA official Tony Brothers choose not see it? pic.twitter.com/Z2kGLMltjv — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) December 26, 2025

Dža Morant je javno rekao da je Dort prljav igrač i da neko mora da ga zaustavi kada je i on divljački udaren. Zapravo je bek Memfisa išao na zakucavanje pri rezultatu 65:40 za Memfis, a Dort mu se postavio.

Postavio se tako da su svi u hali bili prestrašeni kada je Morant napravio salto i pao je direktno na parket iz skoka.

Šta je Jokić rekao?

"Tako je kako je, neću to da komentarišem. To je nepotreban potez i nepotrebna reakcije. Mislim da to ne treba da de dešava na košarkaškom terenu. Njegov potez je bio nepotreban, ali i moja reakcija takođe", rekao je Jokić, prenosi Mondo.