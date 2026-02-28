Zbog bombardovanja prekinuta utakmica Evrolige - VIDEO

Izvor:
Prekinuta je utakmica između Monaka i Arisa u juniorskoj Evroligi zbog bombardovanja vojnih baza u blizini dvorane.
Situacija na Bliskom istoku je izuzetno napeta nakon napada Izraela na Iran, a zemlje u regionu nalaze se u stanju pripravnosti.
U subotu u podne (28. 2) prekinuta je utakmica između Arisa i Monaka u Abu Dabiju poslije 11 minuta i 5 sekundi igre, pošto su sudije obaviještene o bombardovanju vojnih baza u tom području.
Odmah potom je preko razglasa zatraženo od ekipa da se povuku u svlačionice.
Evroliga se ubrzo oglasila i zvanično otkazala čitav turnir, a novi termin biće blagovremeno saopšten.
"Kvalifikacije za juniorski turnir Evrolige u Abu Dabiju privremeno su obustavljene kao mjera predostrožnosti. Evroliga i domaćin aktivno prate situaciju, a dodatne informacije biće saopštene u dogledno vrijeme", napisali su u saopštenju.
El Next Gen Euroleague que se estaba disputando en Abu Dabi ha quedado suspendido. — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) February 28, 2026
El torneo se ha parado durante la disputa del AS Monaco - Aris ante los ataques ocurridos en bases militares próximas al lugar de disputa del torneo pic.twitter.com/sCKX9hUkJT
