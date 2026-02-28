Logo
Zbog bombardovanja prekinuta utakmica Evrolige - VIDEO

Прекинута утакмица због бомбардовања
Foto: Screenshot / YouTube

Prekinuta je utakmica između Monaka i Arisa u juniorskoj Evroligi zbog bombardovanja vojnih baza u blizini dvorane.

Situacija na Bliskom istoku je izuzetno napeta nakon napada Izraela na Iran, a zemlje u regionu nalaze se u stanju pripravnosti.

U subotu u podne (28. 2) prekinuta je utakmica između Arisa i Monaka u Abu Dabiju poslije 11 minuta i 5 sekundi igre, pošto su sudije obaviještene o bombardovanju vojnih baza u tom području.

Горио стан

Hronika

Požar u stanu u Banjaluci, povrijeđena jedna osoba

Odmah potom je preko razglasa zatraženo od ekipa da se povuku u svlačionice.

Evroliga se ubrzo oglasila i zvanično otkazala čitav turnir, a novi termin biće blagovremeno saopšten.

"Kvalifikacije za juniorski turnir Evrolige u Abu Dabiju privremeno su obustavljene kao mjera predostrožnosti. Evroliga i domaćin aktivno prate situaciju, a dodatne informacije biće saopštene u dogledno vrijeme", napisali su u saopštenju.

Evroliga

Izrael Iran

