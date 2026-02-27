Alimpijević odredio 12 "orlova" za Tursku, Kalinić opet u timu

Izvor:
Selektor muške seniorske reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je 12 igrača za utakmicu sa selekcijom Turske u februarskom FIBA kvalifikacionom prozoru za Svjetsko prvenstvo.
Najveća vijest je da je među izabranih 12 i Nikola Kalinić, koji će uz saigrača iz Crvene zvezde Dejana Davidovca, te kapitena Luku Mitrovića i Dušana Ristića biti najiskusniji u timu "orlova".
Na spisku su: Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Bogoljub Marković (Mega), Stefan Momirov (Spartak Subotica), Nikola Kalinić (Crvena zvezda), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders), Arijan Lakić (Partizan), Nikola Tanasković (Budućnost Podgorica), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Jovan Novak (King Vilki Morskije Ščećin), Filip Barna (FMP) i Luka Mitrović (CSKA Moskva).
Reprezentacija Srbije sastaje se sa Turskom u petak, 27. februara, od 19 časova u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić.
Tri dana kasnije, 2. marta, naša selekcija gostovaće evropskom vicešampionu u Istanbulu.
I selektor Turske Ergin Ataman odabrao je svojih 12 za meč u Beogradu:
Metečan Birsen (Fenerbahče), Šehmus Hazer (Anadolu Efes), Jigitčan Sajbir (Tofaš), Sertač Šanli (Dubai), Čedi Osman (Panatinaikos), Tarik Biberović (Fenerbahče), Čan Korkmaz (Galatasaraj), Onuralp Bitim (Fenerbahče), Berk Ugurlu (Bešiktaš), Furkman Korkmaz (Tofaš), Erdžan Osmani (Anadolu Efes), Omer Jurtseven (Panatinaikos).
