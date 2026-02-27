"Eko toplane" traže vanrednu sjednicu Skupštine: Mjesečni gubitak ugrožava stabilnost sistema

Eko toplane Banja Luka uputile su gradonačelniku Grada Banja Luka i Skupštini Grada Banja Luka formalnu urgenciju sa inicijativom za hitno zakazivanje vanredne sjednice Skupštine, na kojoj bi se razmatrala ključna pitanja vezana za funkcionisanje sistema daljinskog grijanja u ovom gradu.

U dopisu se navodi da na dnevni red 6. sjednice Skupštine Grada Banja Luka nisu uvrštena pitanja koja se odnose na zahtjev za davanje saglasnosti na Odluku o povećanju cijene isporučene toplotne energije, zahtjev za dodjelu tekućeg granta radi obezbjeđenja stabilnosti sistema, kao ni razmatranje kreditnog aranžmana sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat rekonstrukcije distributivne mreže.

"Eko toplane od kraja 2023. godine sukcesivno dostavljaju Gradu detaljne finansijske analize i projekcije koje, kako navode, nedvosmisleno pokazuju da svako dalje prolongiranje odlučivanja generiše dodatni gubitak od približno 1.000.000 KM na mjesečnom nivou. Ta dinamika, ističu, nije statistička procjena, već realna i mjerljiva posljedica disbalansa između rasta ulaznih troškova i nepromijenjenog nivoa prihoda.

Nastavak takvog trenda direktno ugrožava sposobnost sistema da obezbijedi dovoljne količine energenta, realizuje neophodne rekonstrukcije na dotrajaloj distributivnoj mreži i servisira preuzete obaveze. Odlaganje odluka u ovom trenutku ima kumulativni efekat, što znači da bi eventualno naknadno donesene mjere imale znatno smanjen finansijski i operativni domet", navode iz ovog preduzeća.

U urgenciji se posebno naglašava da se ne radi isključivo o poslovnom rezultatu jednog privrednog društva, već o finansijskoj održivosti sistema od javnog interesa koji obezbjeđuje grijanje za desetine hiljada domaćinstava, kao i za obrazovne, zdravstvene i druge javne ustanove u Banjaluci.

"Svako dalje produbljivanje finansijskog disbalansa, upozoravaju, direktno utiče na sposobnost sistema da blagovremeno obezbijedi energent, izvrši neophodne investicione i rekonstruktivne zahvate i očuva pouzdanost isporuke toplotne energije. Ukoliko se odluke od strateškog značaja budu donosile sa vremenskim zakašnjenjem, njihov finansijski i operativni efekat biće umanjen do nivoa koji može ugroziti cjelokupnu stabilnost sistema. U tom slučaju, odgovornost za posljedice proistekle iz institucionalnog odlaganja, navodi se, ne može biti pripisana Upravi Eko toplana, koja je blagovremeno i dokumentovano ukazala na potrebu hitnog postupanja", kažu iz Eko toplana.

Član Upravnog odbora Eko toplana Dragiša Zečević izjavio je da je riječ o pitanju koje prevazilazi okvire jedne poslovne odluke.

„Ovo nije pitanje komercijalne politike, već pitanje zaštite javnog interesa i stabilnosti gradske komunalne infrastrukture. Smatramo da je u interesu grada i građana da se, u skladu sa Poslovnikom Skupštine Grada Banja Luka, bez daljeg odlaganja zakaže vanredna sjednica i omogući puna rasprava i odlučivanje o navedenim pitanjima“, poručio je Zečević.

Eko toplane smatraju da je hitno institucionalno postupanje neophodno kako bi se očuvala dugoročna stabilnost sistema daljinskog grijanja u Banjaluci.