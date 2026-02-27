Logo
Minić o vraćanju spomenika Francu Ferdinandu

27.02.2026

11:08

Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je danas da političko Sarajevo radi samo ono što remeti istoriju ili je imalo užasne posljedice po Srbe, pa u tom smjeru ide i priča o vraćanju spomenika Francu Ferdinandu, što smatra i početkom kampanje za opšte izbore.

Minić je podsjetio da iz FBiH postoje toliki izlivi mržnje, dok iz Republike Srpske toga nema.

Фердинанд споменик

Srbija

Kontroverzna odluka: Sarajevo vraća spomenik Francu Ferdinandu i Sofiji!

"Kada ste čuli bilo kakvu riječ mržnje iz Republike Srpske", rekao je Minić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je podsjetio na pucnjavu u FBiH, pokliče pod kojima su odsijecane glave srpskim borcima, pjesme koje pozivaju na ubijanje i ukazao na činjenicu da se na to ćuti.

"Ovo što se dešava u političkom Sarajevu i okruženju ide u prilog tome da moramo biti jači, odlučniji i jedinstveniji bez obzira kako će to neko shvatiti", istakao je Minić.

On smatra i da poruke koje dolaze iz Sarajeva imaju jasan cilj da isprovociraju reakciju Srpske, ali je naglasio da neće uspjeti u tome.

"Mi ćemo braniti Republiku Srpsku, nećemo dati njene institucije i imaćemo naše partnere, a to je Srbija koja je i potpisnik i garant Dejtonskog sporazuma", naglasio je Minić.

Ne može se, kaže on, praviti zajednička priča ako svaki dan vrijeđaju Republiku Srpsku.

"Želimo mir i stabilnost ali nećemo dozvoliti napade", rekao je Minić i dodao da u Sarajevu mogu da rade šta hoće, ali je ukazao i da narod u FBiH ne podržava tu priču.

Prema njegovim riječima, tom narodu je do ekonomije, da se razgovara o privrednim potencijalima.

"Nažalost oni koji nemaju šta drugo reći o ekonomiji, privredi pričaju te nakaradne nacionalističke priče", zaključio je Minić.

Savo Minić

