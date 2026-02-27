Hidroelektrana Višegrad jedan od stubova energetskog sistema Srpske

Izvor:
ATV
27.02.2026
07:45
Komentari:0
Hidroelektrana na Drini predstavlja stub energetskog sistema Republike Srpske i simbol razvoja Višegrada.
U novembru su obilježili 36 godina rada, od kada su 25. novembra 1989. godine proizvedeni prvi kilovati električne energije u Hidroelektrana Višegrad. Od tada do danas proizvedeno je više od 33 hiljade gigavat-časova električne energije impresivna brojka koja govori o značaju ovog energetskog giganta.
Republika Srpska
12 h0
Republika Srpska
13 h2
Republika Srpska
13 h0
Republika Srpska
13 h8
Najnovije
Najčitanije
08
32
08
28
08
19
08
14
08
07
Trenutno na programu