Logo
Large banner

Hidroelektrana Višegrad jedan od stubova energetskog sistema Srpske

Izvor:

ATV

27.02.2026

07:45

Komentari:

0
Хидроелектрана Вишеград један од стубова енергетског система Српске

Hidroelektrana na Drini predstavlja stub energetskog sistema Republike Srpske i simbol razvoja Višegrada.

U novembru su obilježili 36 godina rada, od kada su 25. novembra 1989. godine proizvedeni prvi kilovati električne energije u Hidroelektrana Višegrad. Od tada do danas proizvedeno je više od 33 hiljade gigavat-časova električne energije impresivna brojka koja govori o značaju ovog energetskog giganta.

Podijeli:

Tagovi :

električna energija

Hidroelektrana Višegrad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Завршене МОСИ, Вишеграду побједнички пехар

Gradovi i opštine

Završene MOSI, Višegradu pobjednički pehar

7 mj

0
МОСИ: Вишеград угостио више од 2.000 спортиста

Ostali sportovi

MOSI: Višegrad ugostio više od 2.000 sportista

7 mj

0
Вишеград доноси свјетло у хиљаде домаћинстава

Ekonomija

Višegrad donosi svjetlo u hiljade domaćinstava

8 mj

0
Вишеград се загријава, све у знаку МОСИ игара

Društvo

Višegrad se zagrijava, sve u znaku MOSI igara

8 mj

0

Više iz rubrike

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik podržao prijedlog BORS-a da 1. mart bude dan žalosti

12 h

0
Уставни суд Републике Српске

Republika Srpska

Odbačene apelacije o ocjeni ustavnosti imenovanja v.d. predsjednika Srpske

13 h

2
Болница „Свети архиђакон Стефан, 9.јануар“ у Требињу

Republika Srpska

Nova era zdravstva na jugu Srpske: Trebinjska bolnica otvara vrata pacijentima

13 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Što se mene tiče, BHRT može da ostane zatamnjen do sudnjeg dana

13 h

8

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

32

Haos u Njemačkoj: Krenuo štrajk, javni prevoz gotovo paralisan

08

28

Perišić za ATV: Pogonska spremnost HE Višegrad na maksimalnom nivou

08

19

Mediji pišu: Iran odbacio sve zahtjeve SAD-a

08

14

Taktička vježba na području Laktaša, oglasio se MUP

08

07

Zelenski saopštio kada će biti sljedeći mirovni pregovori

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner