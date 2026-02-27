"Moguć ukrajinski napad": Mađarska šalje helikopterske jedinice na granicu

Mađarsko Ministarstvo odbrane preduzelo je dodatne mjere za odbranu svoje energetske infrastrukture od mogućih napada Ukrajine, šaljući helikopterske jedinice na granicu, izjavio je ministar odbrane Krištof Salaj-Bobrovnicki.

"Posade helikoptera u istočnim regionima zemlje su udvostručene. Njihova misija je da odbiju napade letjelica koje mogu ući u vazdušni prostor Mađarske", istakao je Salaj-Bobrovnicki.

On je naveo da će vojne jedinice koje štite kritično važnu energetsku infrastrukturu biti snabdjevene opremom za elektronsko ratovanje u dovoljnim količinama.

Na prijedlog Ministarstva energetike zemlje, sastavljen je spisak od 20 važnih energetskih lokacija koje će biti pod kontrolom vojske. Vojska će tamo biti raspoređena danas.

Premijer Viktor Orban ranije je najavio da će Mađarska pojačati zaštitu svojih kritičnih energetskih objekata kao odgovor na pokušaje Ukrajine da potkopa njenu energetsku bezbjednost.

"Naredio sam povećanu zaštitu kritične energetske infrastrukture. Ukrajinska vlada vrši pritisak na vlade Mađarske i Slovačke kroz naftnu blokadu. Ukrajinci se tu neće zaustaviti. Oni pripremaju dalje akcije kako bi poremetili mađarski energetski sistem. Mađarska neće podleći ucjenama", napisao je Orban na "Fejsbuku".

Orban je naložio raspoređivanje vojnih jedinica i neophodne opreme u blizini ključnih energetskih objekata.

Policija će pojačati patrole oko određenih elektrana, distributivnih stanica i kontrolnih centara. U okrugu Sabolč-Satmar-Bereg na sjeveroistoku zemlje uvedena je zabrana letova dronova.