''EU trpi posljedice migracija''

SRNA

25.02.2026

''ЕУ трпи посљедице миграција''

Premijer Mađarske Viktor Orban osvrnuo se na problem nekontrolisane migracije i njenih posljedica, sa kojim se određene članice EU trenutno nose.

"Kada počnu masovne migracije i migranti se pomiješaju sa lokalnim stanovništvom, samo je pitanje vremena kada će se sve promijeniti. To postaje nepovratno", napisao je Orban na "Iksu".

Prema njegovim riječima, u Evropu su, zajedno sa migracijama, stigli i opasnost od terorizma, kriminal, sve češći napadi, pljače i silovanja, nezaposlenost, slabljenje ekonomije, kao i gubitak identiteta i kulture te države.

On je naveo kako je Mađarska izabrala drugačiji put i izbjegla ovu sudbinu.

"Mi smo jedina politička snaga u Evropi koja je zaustavila migracije, dok je ostatak Evrope pregažen i sada živi sa posljedicama", naveo je Orban.

On je dodao da je ponosan jer Mađarska ostaje bezbjedna i suverena.

Viktor Orban

Mađarska

