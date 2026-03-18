Darko Lazić podijelio emotivan snimak sa bratom: ''Niko neće moći da te zamijeni''

Vijest o tragičnoj smrti Dragana Lazića, brata pjevača Darka Lazića, duboko je potresla njegovu porodicu, prijatelje i javnost.

Dragan je nastradao u saobraćajnoj nesreći prošle srijede, 11. marta, a bol zbog gubitka ne jenjava.

Darko se sada oglasio na društvenim mrežama i podijelio emotivnu uspomenu sa bratom, pokazujući kako su zajedno provodili vrijeme.

Njih dvojica bili su izuzetno bliski, a ljubav prema zajedničkim aktivnostima poput pecanja, vožnje motora i boksa dodatno je jačala njihov odnos.

Pjevač je objavio snimak jednog njihovog treninga, uz potresne riječi koje su dirnule mnoge:

- Niko neće nikada moći da zamijeni tvoje mjesto. Sa tobom je uvijek bio smijeh, bato… Mnogo mi fali svaki ovaj trenutak i svaka tvoja šala, rođeni.

Darko Lazić i njegov brat Dragan imali su velike planove kada je muzika u pitanju.

Osim porodičnih obaveza, željeli su da zajednički naprave i ozbiljan muzički projekat koji bi, kako su vjerovali, bio poseban i za njih, ali i za publiku koja godinama prati njihov rad.

Planirali i duet

Darko je već razgovarao sa muzičarem i producentom Borkom Radivojevićem i sa njim dogovorio sastanak u studiju.

Plan je bio da ove nedjelje zajedno sa bratom dođe kako bi precizirali detalje oko snimanja nekoliko kavera, ali i potencijalnog dueta koji su željeli da realizuju.

Borko Radivojević je potvrdio da su planovi zaista postojali, ali da ih je tragedija zauvijek prekinula.

- To jeste tačno i mnogo mi je žao što je život uradio drugačije. Šta da vam kažem... Darko me je pozvao prije nekih mjesec, mjesec i po dana sa jakom željom da sa svojim bratom Draganom napravi jedan lijep projekat. Želio je da urade zajednički kaver i da odaberu nekoliko pjesama koje bi snimili. Ideja je bila da to bude nešto posebno, nešto što bi ostalo kao trag njihove saradnje - ispričao je Borko Radivojević.

Ova tragedija ostavila je dubok trag u porodici Lazić, ali i među prijateljima i saradnicima koji su poznavali Dragana.

Mnogi ističu da je bio skroman, nasmijan i dobronamjeran čovjek, koji je uvijek bio najveća podrška svom bratu, prenosi Telegraf.