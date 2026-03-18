Dejan Matić šokirao priznanjem: Tukao me je kao magarca

Tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" Dejan Matić je otkrio da je uradio potpuno neobičnu stvar, s obzirom na to da je slijep.

Voditelj ga je prvo pitao za situaciju koju je ranije već pričao u javnosti, kada je otkrio da mu otac nije vjerovao da ne vidi, jer je upravljao motorom.

"Je l' si vozio motor ili auto", pitao je Ognjen.

"I motor i auto", ogovorio je Dejan.

"Koje si još stvari radio koje ljudi ne bi očekivali", pitao je Amidžić.

"To je Sale pričao, kad su ga pitali da li je bilo da nekad niste pričali kaže Sale: Jeste, tukao me kao magarca. Najekstremnije je to što sam vozio motor i auto", rekao je Matić.

"Otac mi nije davao do znanja da imam hendikep"

Podsjetimo, Dejan Matić ispričao da je redovno sedao za volan u to vrijeme, navodeći da je motor koji je mnogo volio dobio od oca.

"Najljepše mi je bilo u Drvaru, to djetinjstvo ne bih mijenjao ni za šta na svijetu. Kao klinci smo krali kruške, trešnje, kukuruze i sve što smo mogli. Otac mi nije davao do znanja da imam hendikep, toliko je vjerovao u mene da mi je čak kupio i motor", započeo je priču Dejan .

"Toliko sam volio da vozim, da sam taj motor vozio i na zadnjem točku, naravno, dok me otac nije gledao. Poslije kad je cijela priča došla do njega, nije vjerovao da sam slijep", ispričao je pevač.

"Teže mi je palo kad sam otišao iz Drvara nego kad sam saznao za svoj hendikep. Tad mi se svijet srušio", otkrio je Matić prenosi Alo.