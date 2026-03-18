Ovo su detalji otmice Daniela Kajmakoskog, advokat otkrio nove informacije

Pjevač Daniel Kajmakoski otet je prije više od mjesec dana, 8. februara ove godine, a od otmičara i dalje nema ni traga ni glasa.

Advokat koji zastupa muzičara, Branislav Stanišić, otkrio je za Kurir da su došli do određenih saznanja koja ukazuju na to da je otmica pjevača možda naručena i da iza svega, prema određenim pretpostavkama, stoji osoba koju Daniel Kajmakoski poznaje!

Stanišić ne krije koliko su on i njegov klijent nezadovoljni time što počinioci i dalje nisu identifikovani niti locirani.

"Još uvijek niko nije uhapšen. Mi čekamo da do toga dođe na osnovu svih raspoloživih podataka. Pretpostavljam da će u nekom doglednom vremenu do toga i doći. Nakon toga će se pokrenuti postupak, kada ćemo mi našim d‌jelovanjem doprinjeti utvrđivanju svih činjenica kako bi se pravda zadovoljila, a oni u skladu sa zakonom kaznili", govori Stanišić i dodaje da postoje svjedoci koji će govoriti pred sudom, ali objašnjava da se to može desiti tek nakon hapšenja osumnjičenih:

"Faza postupka koja podrazumijeva svjedoke je daleko od nas u ovom trenutku, jer bi prije toga morao da se pokrene postupak protiv lica koja su prethodno uhapšena, a prije svega toga, mora biti utvrđen njihov identitet. Vjerovatno će biti svjedoka, jer i Daniel i ja, kao njegov punomoćnik, imamo neke pretpostavke. Imamo sumnje koje dijelimo sa nadležnim organima, to im je potrebno da bi mogli da usmjere svoj posao na to. Postoje saznanja koja imamo samo mi i policija, ja ih zbog eventualnog ometanja istrage ne bih sada iznosio, ali mogu reći da se baš nadam da će u dogledno vrijeme moći da se utvrdi ko su počinioci, kao i eventualni pomagači", kaže Stanišić i nastavlja:

"Vjerujem da ih ima, jer su u pitanju strani državljani, po fizionomiji i jeziku govora. Oni ukazuju da su u pitanju lica sa prostora Turske ili neke slične zemlje, ili su došli iz Sjeverne Makedonije, jer tamo ima mnogo pripadnika te etničke strukture, Sjeverna Makedonija je multinacionalna država. Mada, ima ih i u Beču, gd‌je je Daniel živio sa porodicom 20 godina. Njih ima svuda, sada je pitanje na čiji račun su to uradili, ko ih je nagovorio, podstakao, da li su to uradili samoinicijativno, ko iza toga stoji, to će sud utvrditi. Mi imamo sumnje koje su vezane za neke ljude koje Daniel poznaje i sa kojima je u prošlosti imao neki vid kontakta, ali to smo sve podijelili sa policijom, koja treba da utvrdi istinu", rekao je.

Daniel morao da plati štetu

Nakon što je automobil vraćen vlasniku, advokat tvrdi da će cjelokupnu materijalnu štetu morati da plati Daniel Kajmakoski, koji je u ovom slučaju žrtva.

"Automobil je dvije-tri ned‌jelje bio u policiji, tamo je urađeno sve što je trebalo, skinuti su svi tragovi, uzorci, DNK koji možda pripada počiniocima. Nakon toga je vozilo vraćeno Danielu, u njegovim rukama je već sedam, osam dana, a trenutno se nalazi u servisu gd‌je se otklanja šteta koja je izuzetna. Slomljen je branik, točak, hladnjak, cijeli jedan ćošak. Šteta je sigurno oko 5.000 evra. U fazi je saniranja, a troškove će našalost snositi Daniel za sada. Automobil nije bio kasko osiguran. Pod određenim okolnostima, kada vozač nije kriv, oni pokrivaju troškove materijalne štete, ali u ovoj situaciji bi trebalo da štetu snosi onaj ko ju je izazvao, a oni prvo moraju biti uhapšeni. Daniel je odlučio da prikupi sve izvještaje procjenitelja o šteti, kako bi imao dokaze za buduće vrijeme. Za sada će to morati da sanira on, njegovo osiguranje ne pokriva taj dio. On vozi džipa koji košta približno 30.000 evra, dijelovi su jako skupi", objasnio je advokat oštećenog pjevača.

Preživio traumu

Na pitanje kako se Daniel Kajmakoski i njegova porodica osjećaju sada, kada se sve sleglo i da li je ova trauma ostavila psihičke posljedice na njih, Stanišić odgovara:

"Daniel jeste psihički oštećen u smislu traume koja je ostala nakon otmice, ali baš smo prije dva dana bili u jednom restoranu na ručku i mogu reći da je u poprilično dobrom stanju s obzirom na to kroz šta je sve prošao. Uvijek kada se vidimo tema razgovora je da li će i kada biti uhapšeni otmičari. Jako mu je stalo da se otkrije istina i zadovolji pravda, upravo zbog te sumnje koje mi imamo na moguće podstrekače iz njegovog života od prije", tvrdi advokat.

Kako je otkrio, iako se osjeća dobro, strah u njemu i dalje postoji.

"Kada šeta sa psom, izađe u park sa d‌jecom, uvijek su tu i određeni broj njegovih prijatelja, jer tako ima sigurnost, ima nekoga ko će ga zaštiti ako dođe do novog napada, a nadam se da neće. Porodica je takođe pretrpjela veliki stres, supruga sa dvoje male d‌jece. Žena je cijele noći razmišljala šta se desilo, da li će živ doći kući i tako dalje. To su stvari koje nose teške posljedice, ali moram potvrditi da su oboje znatno bolje sada. On radi, nastupi su mu rasprodati, ne dozvoljava da njegova karijera trpi",zaključuje sagovornik, prenosi Kurir.