Logo
Large banner

Žene koje varaju najčešće izgovaraju ove rečenice

Autor:

ATV
07.06.2026 14:46

Komentari:

0
Жене које варају најчешће изговарају ове реченице
Foto: Vera Arsic/Pexels

Možda će vas statistika začuditi, ali žene su te koje više varaju.

Prevara u svakom slučaju nije nešto lijepo niti prijatno ni u kom odnosu. Ako niste zadovoljni trenutnim odnosom, bilo to ljubavna veza ili brak, pokušajte da razgovarate sa partnerom kako biste ispravili ono što se ispraviti može.

Земљотрес у Грчкој

Svijet

Snimak snažnog zemljotresa u Grčkoj: Pucale kuće, čuje se vrisak

Nemojte tek tako dizati ruke i tražiti utjehu u nekom drugom. Naravno, ako u vezi ili nekom odnosu postoji nasilje ili bilo koji vid maltretiranja razlaz je jedini izlaz i nikada ne ostajte u takvoj vezi.

„Treba mi malo vremena za sebe“

U prevodu ovo vam znači “pusti me da uživam sa drugom osobom dok ne odlučim šta ću sa tobom”. Ne mora naravno to uvijek da bude tako, neki ljudi imaju poslovnih, finansijskih i drugih problema, ali ako je ova rečenica praćena postupcima koji ukazuju na ravnodušnost, sve vam je jasno.

„Večeras izlazim sa drugaricama“

Ni ovo takođe nije problematično ako nije učestalo i ako i vi sami nemate neki čudan osjećaj po pitanju njene priče. Ako vam djeluje da vas laže, vjerovatno to i jeste tako, prenosi Glas Srpske.

Фарбање косе, коса

Stil

Boja kose koja ''briše'' godine sa lica: Lako se održava i svima pristaje

„Problem je što mi više ne vjeruješ“

Ovo je možda i dobitna rečenica! Ona koja stvarno opisuje da se nešto dešava. Obično ljudi koji varaju prebacuju krivicu na drugu osobu u želji da oni ispadnu u pravu.

Ako ste poželjeli nekog drugog, najbolje je da se raziđete.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ljubavne veze

Ljubav

ljubav i seks

prevara

ljubavni problemi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Риба посна трпеза

Savjeti

Uz ove trikove riba se neće lijepiti za tiganj prilikom prženja

4 h

0
Горила у руци држи храну.

Zanimljivosti

Životinje predvidjele ishod Mundijala: Koga su izabrale gorile, a koga puma?

4 h

0
Грешке које уништавају климу у аутомобилу

Auto-moto

Greške koje uništavaju klimu u automobilu

4 h

0
Дејан Петровић у емисији.

Scena

Kćerka Dejana Petrovića pretučena jer je odbila udvarača

4 h

0

Više iz rubrike

Пар се свађа близу шеталишта поред плаже по сунчаном дану.

Ljubav i seks

Prvi znakovi koji pokazuju da u vezi nešto nije u redu: Prepoznajte ih na vrijeme

23 h

0
Млади пар дијели њежни тренутак напољу у бујном, мирном пејзажу.

Ljubav i seks

Sitne navike koje uništavaju svaku vezu ili brak

1 d

0
Вјеридба прстен

Ljubav i seks

Ako muškarac radi ovih 10 stvari, budite sigurni da želi da vas oženi

3 d

0
Љубав

Ljubav i seks

Deset znakova koji pokazuju da ste u pravoj vezi

4 d

0

  • Najnovije

17

16

Satima u koloni: Kolaps na granicama sa svim državama sa kojima BiH graniči

17

06

Maloljetnik pao sa krova kuće

16

56

Srpkinja nije stigla da se pokloni Pojasu Presvete Bogorodice, ali ju je sačekao ovdje: ''Bog je veliki''

16

47

Miličević: Stanivuković želi da kupi SDS

16

41

Zorica Brunclik otkrila da nema mobilni telefon

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner