Žene koje varaju najčešće izgovaraju ove rečenice

Možda će vas statistika začuditi, ali žene su te koje više varaju.

Prevara u svakom slučaju nije nešto lijepo niti prijatno ni u kom odnosu. Ako niste zadovoljni trenutnim odnosom, bilo to ljubavna veza ili brak, pokušajte da razgovarate sa partnerom kako biste ispravili ono što se ispraviti može.

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Nemojte tek tako dizati ruke i tražiti utjehu u nekom drugom. Naravno, ako u vezi ili nekom odnosu postoji nasilje ili bilo koji vid maltretiranja razlaz je jedini izlaz i nikada ne ostajte u takvoj vezi.

„Treba mi malo vremena za sebe“

U prevodu ovo vam znači “pusti me da uživam sa drugom osobom dok ne odlučim šta ću sa tobom”. Ne mora naravno to uvijek da bude tako, neki ljudi imaju poslovnih, finansijskih i drugih problema, ali ako je ova rečenica praćena postupcima koji ukazuju na ravnodušnost, sve vam je jasno.

„Večeras izlazim sa drugaricama“

Ni ovo takođe nije problematično ako nije učestalo i ako i vi sami nemate neki čudan osjećaj po pitanju njene priče. Ako vam djeluje da vas laže, vjerovatno to i jeste tako, prenosi Glas Srpske.

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„Problem je što mi više ne vjeruješ“

Ovo je možda i dobitna rečenica! Ona koja stvarno opisuje da se nešto dešava. Obično ljudi koji varaju prebacuju krivicu na drugu osobu u želji da oni ispadnu u pravu.

Ako ste poželjeli nekog drugog, najbolje je da se raziđete.