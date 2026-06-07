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Kćerka Dejana Petrovića pretučena jer je odbila udvarača

Autor:

ATV
07.06.2026 12:44

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Дејан Петровић у емисији.
Foto: YouTube/Screenshot/BlicTV

Kćerka čuvenog trubača Dejana Petrovića, Jovana Petrović, pretučena je u noćnom izlasku nakon što je odbila dečka koji joj se udvarao.

Dejan se tim povodom oglasio za "Blic" i otkrio detalje napada.

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- Sad upravo izlazim iz SUP-a i vidim da se vijest pojavila u medijima. Nije mi jasno zbog čega nije izašlo sve o napadaču, jutros u bolnici smo rekli o kome se radi i nema razloga da se prikriva. MMA borac M. B. bio je sa svojom ekipom i njegov rođeni brat mi je udario dijete pesnicom u grkljan. Nema razloga da se prikriva, on je udario dijete od osamnaest godina - rekao je prvo Dejan Petrović za "Blic".

Dodao je da se M. B. sa društvom spustio sa Zlatibora u Užice.

- Jovana je bila sa tri drugarice u tom klubu i jedna je otišla kući, a ta njihova ekipa je cijelo veče prilazila djevojkama, smarala ih. One su krenule kući, a zatim su i oni krenuli za njima i napali ih da idu na "after". Na Zlatibor su htjeli da ih vode, a one su rekle da imaju momke. Na to su oni krenuli vulgarno da se izražavaju prema njima, pa je ćerka odgovorila bratu M. B. i on ju je pesnicom udario u grkljan i reagovalo je obezbjeđenje. Oko tri ujutru Jovana je probudila mene i suprugu i od tad ne znam gdje je lijevo. Nisam mrava zgazio i nisam dijete tako vaspitavao da bude u takvim krugovima, a u mom gradu se to dešava mom djetetu - naveo je potom Petrović.

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Jovana se se javnosti predstavila prije nekoliko mjeseci, kada je slavila punoljetstvo, a na Instagramu je veoma popularna i prati je preko 20.000 ljudi.

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Dejan Petrović

Jovana Petrović

kćerka Dejana Petrovića

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