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Miloš Teodosić i Jelisaveta Orašanin stavili tačku na brak nakon 9 godina: Da li je ovo razlog?

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ATV
06.06.2026 21:20

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Јелисавета Орашанин и Милош Теодосић позирају загрљени.
Foto: jagodenamagli/Instagram

Još tokom 2024. godine pisalo se kako je došlo do kraja ljubavi između Jelisavete Orašanin i Miloša Teodosića, međutim, nekako su u uspjeli da riješe sve bračne dileme. Sada je izgleda par donio i konačnu odluku o razvodu.

Kako je tada navodio izvor Kurira blizak porodici, Teodosić više nije mogao da toleriše stil života svoje supruge i nekontrolisano trošenje novca, te je riješio da stavi tačku na brak.

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Međutim, supružnici ove navode nisu komentarisali, ali bilo je jasno da je došlo do zahlađenja u odnosima te sa su sve češće bivali na različitim adresama. Jelisaveta je stalno putovala, a Miloš je tada zbog karijere bio stacioniran u Beogradu gdje je igrao za "Crvenu zvezdu".

Par već duže vrijeme nije viđen zajedno u javnosti, a Jelisaveta se nije javno oglašavala na društvenim mrežama ni kada je Miloš stupio u novu ulogu u karijeri i postao sportski direktor Crvene zvezde.

"Jelisaveta je ostala u porodičnom stanu sa djecom, dok je Teodosić prešao u drugi stan. Oni su ostali u sjajnim odnosima i prioritet su im zajednička djeca kojoj su maksimalno posvećeni - rekao je izvor blizak paru za "Blic".

Kako je počela njihova ljubavna priča

"Iznenadila sam ga. Nikada nisam htela da promijenim svoje prezime prilikom udaje. I onda sam počela da razmišljam o djeci kada smo krenuli da pričamo o stupanju u brak - rekla je jednom prilikom Jelisaveta i dodala:

- On je razmišljao o braku, mi smo se vidjeli ukupno 19 puta prije nego što smo stupili u brak. Tačno 19. put je bilo na vjenčanju - rekla je glumica i dodala da je čak i njegovu rodbinu upoznavala na svadbi.

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"Kada su išle one zajedničke fotografije, bilo je da mi Miloš kaže: "Ovo je moja tetka, moj brat", a ja: "Drago mi je ja sam Jelisaveta". Niko nam se nije miješao. To je ljubav na prvi pogled. Tu su i Petra i Bogdan pa imamo još dosta da opravdamo taj prvi pogled - rekla je glumica u emisiji "TV lica kao sav normalan svet".

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Razvod Jelisaveta i Teodosić

Jelisaveta Orašanin

Miloš Teodosić

Razvod braka

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