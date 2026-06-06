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Stručnjaci upozorili na veliku opasnost: Zašto nije dobro plivati u moru tokom nevremena?

Autor:

ATV
06.06.2026 19:32

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Невријеме бура море
Foto: Pexels

Boravak u vodi tokom oluje nosi veliki rizik od udara groma. Saznajte kako da prepoznate opasnost, primjenite pravilo “30-30” i zaštitite se uz zvanične preporuke SZO.

Ljetovanje, kupanje i sunčanje su sinonim za uživanje, ali vrijeme na otvorenim vodenim površinama može se iznenada promijeniti i postati opasno. Oluje sa grmljavinom i munjama predstavljaju ozbiljan rizik za kupače – voda je odličan provodnik elektriciteta, a ljudsko tijelo u vodi postaje izuzetno ranjivo.

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Zato je važno znati kako da se zaštitite. U tekstu prenosimo preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o ponašanju tokom oluje, prilagođene tako da budu jasne i primjenljive u praksi.

Pravovremeno prepoznavanje loših vremenskih uslova može spriječiti opasne situacije.

Obratite pažnju na sljedeće znake:

-Pojava tamnih oblaka na horizontu

-Nagla promjena smjera i jačine vetra

-Munje koje se vide čak i na velikoj udaljenosti

-Pravilo 30 sekundi: Ako prođe manje od 30 sekundi između bljeska munje i zvuka grmljavine, oluja je na manje od -10 kilometara udaljenosti i postoji ozbiljna opasnost.

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Odmah napustite vodu

Boravak u moru, bazenu, jezeru ili rijeci tokom oluje je izuzetno rizičan. Ukoliko primijetite znake približavanja nevremena ili čujete prvi grom, odmah izađite iz vode.

-Napustite vodu bez odlaganja

-Udaljite se najmanje 30 metara od obale

-Izbjegavajte stajanje na mokrom pijesku, stijenama i drugim vlažnim površinama u blizini vode

-Ne dodirujte metalne objekte kao što su suncobrani, tuševi, čamci, vesla ili ograde

Gdje se skloniti tokom oluje

Najbezbjednija skloništa tokom grmljavine su:

-Zatvorene zgrade sa uzemljenjem

-Zatvorena metalna vozila sa zatvorenim prozorima (bez dodirivanja metalnih dijelova iznutra), jer djeluju kao Faradejev kavez

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Mjesta koja treba izbjegavati:

-Ispod drveća – opasnost od direktnog ili bočnog udara groma

-Pod suncobranima, tendama i šatorima bez zaštite od udara groma

-U malim drvenim kabinama koje nemaju odgovarajuće uzemljenje

Ne vraćajte se u vodu prerano

Čak i kada se oluja vizuelno smiri, opasnost može da potraje. Munje se ponekad javljaju i nakon što glavni talas oluje prođe.

Pravilo „30-30“: Sačekajte najmanje 30 minuta od posljednjeg zvuka grmljavine prije nego što se vratite u vodu.

Preventivne mjere

Prevencija je ključ bezbjednosti. Prije nego što krenete na plažu ili bilo koju aktivnost na vodi, imajte u vidu sljedeće:

-Pratite vremensku prognozu za područje u kojem boravite

-Obratite pažnju na upozorenja spasilaca i nadležnih službi

-Poštujte signalizaciju i oznake na plaži – crvena zastava i vizuelna/zvučna upozorenja ukazuju na zabranu kupanja

-Ne ignorišite reakcije drugih – ako se svi povlače iz vode, postoji razlog za to

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Zvanična preporuka SZO

Tokom oluje sa grmljavinom ili pojave munja u blizini, svi kupači moraju odmah napustiti vodu, udaljiti se od obale i potražiti sigurno, zatvoreno sklonište najmanje 30 minuta nakon posljednjeg zvuka grmljavine.

Ove smjernice nisu samo savjet, već konkretna pravila ponašanja koja mogu sačuvati vaš život i živote vaših bližnjih. Voda u kombinaciji sa električnim pražnjenjem izuzetno je opasna, a brzina reakcije često pravi razliku između bezbjednog odmora i potencijalne tragedije, prenosi “Mondo”.

Ako planirate ljetovanje na moru, jezeru ili rijeci – upoznajte se s ovim pravilima i poštujte ih. Bezbjednost uvijek mora biti na prvom mjestu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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