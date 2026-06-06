Stručnjaci upozorili na veliku opasnost: Zašto nije dobro plivati u moru tokom nevremena?

Autor:ATV
Komentari:0
Boravak u vodi tokom oluje nosi veliki rizik od udara groma. Saznajte kako da prepoznate opasnost, primjenite pravilo “30-30” i zaštitite se uz zvanične preporuke SZO.
Ljetovanje, kupanje i sunčanje su sinonim za uživanje, ali vrijeme na otvorenim vodenim površinama može se iznenada promijeniti i postati opasno. Oluje sa grmljavinom i munjama predstavljaju ozbiljan rizik za kupače – voda je odličan provodnik elektriciteta, a ljudsko tijelo u vodi postaje izuzetno ranjivo.
Svijet
Morski pas usmrtio ronioca tokom podvodnog ribolova u Australiji
Zato je važno znati kako da se zaštitite. U tekstu prenosimo preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o ponašanju tokom oluje, prilagođene tako da budu jasne i primjenljive u praksi.
Pravovremeno prepoznavanje loših vremenskih uslova može spriječiti opasne situacije.
Obratite pažnju na sljedeće znake:
-Pojava tamnih oblaka na horizontu
-Nagla promjena smjera i jačine vetra
-Munje koje se vide čak i na velikoj udaljenosti
-Pravilo 30 sekundi: Ako prođe manje od 30 sekundi između bljeska munje i zvuka grmljavine, oluja je na manje od -10 kilometara udaljenosti i postoji ozbiljna opasnost.
Srbija
Nastavljena ''epidemija'' vožnje u kontra smjeru: Novi jeziv snimak sa auto-puta
Boravak u moru, bazenu, jezeru ili rijeci tokom oluje je izuzetno rizičan. Ukoliko primijetite znake približavanja nevremena ili čujete prvi grom, odmah izađite iz vode.
-Napustite vodu bez odlaganja
-Udaljite se najmanje 30 metara od obale
-Izbjegavajte stajanje na mokrom pijesku, stijenama i drugim vlažnim površinama u blizini vode
-Ne dodirujte metalne objekte kao što su suncobrani, tuševi, čamci, vesla ili ograde
Najbezbjednija skloništa tokom grmljavine su:
-Zatvorene zgrade sa uzemljenjem
-Zatvorena metalna vozila sa zatvorenim prozorima (bez dodirivanja metalnih dijelova iznutra), jer djeluju kao Faradejev kavez
Scena
Napadnuta kćerka Dejana Petrovića: Jovana (18) završila u bolnici
-Ispod drveća – opasnost od direktnog ili bočnog udara groma
-Pod suncobranima, tendama i šatorima bez zaštite od udara groma
-U malim drvenim kabinama koje nemaju odgovarajuće uzemljenje
Čak i kada se oluja vizuelno smiri, opasnost može da potraje. Munje se ponekad javljaju i nakon što glavni talas oluje prođe.
Pravilo „30-30“: Sačekajte najmanje 30 minuta od posljednjeg zvuka grmljavine prije nego što se vratite u vodu.
Prevencija je ključ bezbjednosti. Prije nego što krenete na plažu ili bilo koju aktivnost na vodi, imajte u vidu sljedeće:
-Pratite vremensku prognozu za područje u kojem boravite
-Obratite pažnju na upozorenja spasilaca i nadležnih službi
-Poštujte signalizaciju i oznake na plaži – crvena zastava i vizuelna/zvučna upozorenja ukazuju na zabranu kupanja
-Ne ignorišite reakcije drugih – ako se svi povlače iz vode, postoji razlog za to
Porodica
Na vjenčanju nastao muk kada je majka uzela mikrofon: Izgovorila najveću uvredu za mladence
Tokom oluje sa grmljavinom ili pojave munja u blizini, svi kupači moraju odmah napustiti vodu, udaljiti se od obale i potražiti sigurno, zatvoreno sklonište najmanje 30 minuta nakon posljednjeg zvuka grmljavine.
Ove smjernice nisu samo savjet, već konkretna pravila ponašanja koja mogu sačuvati vaš život i živote vaših bližnjih. Voda u kombinaciji sa električnim pražnjenjem izuzetno je opasna, a brzina reakcije često pravi razliku između bezbjednog odmora i potencijalne tragedije, prenosi “Mondo”.
Ako planirate ljetovanje na moru, jezeru ili rijeci – upoznajte se s ovim pravilima i poštujte ih. Bezbjednost uvijek mora biti na prvom mjestu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zanimljivosti
4 h0
Nauka i tehnologija
5 h0
Scena
5 h0
Svijet
5 h0
Savjeti
5 h0
Savjeti
23 h0
Savjeti
1 d0
Savjeti
1 d0
Najnovije
21
30
21
20
21
03
20
54
20
45
Trenutno na programu