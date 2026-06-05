Profesionalne kuvarice otkrile kako pravilno ispržiti jaje "na oko": Mnogi griješe već na početku

Jaja "na oko", iako jednostavno jelo, često predstavljaju izazov onima koji žele postići savršenu teksturu i okus. Zbog toga su četiri profesionalne kuvarice podijelile savjete za pripremu prženog jajeta koje uvijek ispadne ukusno.

Osnivačica "Entajerli Emilija" Emi Klinton, autorka kuvarice Kolu Henri, kuvarica Tara Tomas i suvlasnica Mondej Dinera i kuvarica Karolin Šif otkrile su u čemu je tajna ovog svakodnevnog obroka.

Prvo razbijte jaje u zd‌jelu

Klinton i Šif savjetuju da se jaje prvo razbije u malu zd‌jelu, umjesto direktno u tavu, kako bi se izbjeglo pucanje žumanjka ili prisustvo ljuski. Klinton dodatno preporučuje nježno ubacivanje jajeta u tavu kako bi žumanjak ostao netaknut.

Pržite na maslacu

Kuvarice radije biraju puter kao masnoću za prženje jaja, uz savjet da se koristi obilna količina koja se potpuno otopi prije dodavanja jaja.

Kontrola temperature

Mišljenja o optimalnoj temperaturi prženja razlikuju se. Klinton preporučuje kuhanje na slaboj vatri i naglašava da kontrola topline i vremena omogućava sporo hrskavo prženo jaje, dok visoka temperatura može uzrokovati gumenu teksturu.

Henri preferira srednju vatru, dok Šhif smatra da je vrlo vruća tava ključna, uz napomenu da se jaje ne smije miješati dok bjelanjci ne postanu hrskavi na krajevima.

Koristite jaja sobne temperature

Henri savjetuje da jaja budu na sobnoj temperaturi radi ravnomjernog prženja.

"Ako koristite hladno jaje, rizikujete neravnomjerno vrijeme prženja između bjelanjaka i žumanjaka", istakla je.

Tava s neprijanjajućim dnom

Sve kuharice preporučuju korištenje tave s neprijanjajućim slojem. Henro dodaje da i tava od lijevanog željeza dobro funkcioniše, dok tava od nehrđajućeg čelika zahtijeva veću količinu masnoće, prenosi Kliks

Začinite jaje tokom prženja

Većina kuharica savjetuje začinjavanje jaja solju i biberom tokom prženja. Kuvarica Tomas ponekad dodaje sjemenke radi dodatnog okusa.

Premazivanje ili kuhanje na pari

Henri i Šhif više vole premazivanje jaja puterom tokom kuvanja kako bi bjelanjci na vrhu bili kuhani, a krajevi hrskavi. Klinton i Thomas pak vole kuhanje na pari s poklopcem, ponekad dodajući kašiku vode kako bi jaje bilo ravnomjerno pečeno i hrskavo.