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Kako pripremiti kožu za sunčanje: Ove korake ne smijete preskočiti

Autor:

ATV
02.06.2026 20:43

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Сунчање љето
Foto: Pexels

Prije izlaska na sunce neophodno je da počnete sa primjenom pravila broj jedan - pripremite kožu za sunčanje.

Dobro pripremljena koža za sunce je pola obavljenog posla ukoliko želite da nađete način kako da pocrnite, a da ne izgorite.

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Hidrirajte kožu

Suva koža će na suncu prije da se dodatno isuši i ošteti nego što će dobiti dobru boju. A kako da to uradite? Prije svega pijte dovoljno vode, posebno tokom ljetnjih mjeseci. To je jedan od načina da prirodno hidrirate svoju kožu. Osim toga, možete se mazati poslije tuširanja određenim losionima za tijelo koji imaju tu svrhu. Ovo je ujedno dobro i protiv celulita.

Da biste izgledali dobro na plaži i sunčali se samouvjereno, preporučeno je i da se riješite celulita. Iskustva su različita a vi primijenite ono koje vas najbolje “radi”.

Uradite piling kože

Da biste dobili lijepu i ravnomjernu boju potrebno da je napravite lijepu i glatku podlogu. Uklonite sve mrtve ćelije i suvu kožu uz neki blagi piling. Nemojte pretjerati sa pilingom jer će koža da vam bude osjetljivija tokom izlaganja suncu. Čak piling možete uraditi i na licu mjesta, ako ste na nekoj od pješčanih ili blatnih plaža.

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Skinite se

Lijepo je vidjeti nekoga ko je dobio tamnu boju kože, ali morate priznati da je pomalo smiješno kada vidite bijele tragove koji jasno ocrtavaju ivicu kupaćeg kostima. Ako želite da znate kako da pocrnite ravnomjerno onda morate da znate kako da napravite dobar izbor kupaćeg kostima. Jednodjelni kostimi više sakrivaju nego što otkrivaju i sprečavaju da izložite kožu suncu. Dvodijelni su u tom slučaju bolja varijanta jer oktivaju stomak i leđa, a pokrivaju ono što inače pokrivate odjećom. A idealno je da se skinete što više.

Jedite pravu hranu

Da li ste znali da je odgovor na pitanje kako najbrže da pocrnite u izboru prave hrane? Priroda je sve to lijepo udesila. Hrana bogata karotenom podstiče sposobnost kože da potamni na suncu, kao i vitamin A. Sigurno ste primijetili da razni oblici zaštite za sunce imaju beta-karoten. Zato, navalite na namirnce koje imaju ove sastojke, a ljeto je kao stvoreno za to. Naći ćete ih u šaragarepi, dinjama, kajsijama, breskvama, spanaću, paradajzu, prenosi Glas Srpske.

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Iako su ovo važne pripreme za vašu kožu koje mogu pomoći da brzo pocrnite, najvažniji dio pripreme je ipak da na kožu nanesete dobru zaštitu od sunca.

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Tagovi :

sunčanje

Sunce

Koža

zaštita kože od sunca

Plaža

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