Najčešće greške kod krečenja, koje kvare finalni rezultat

02.06.2026 07:25

Foto: Pexel/ Polina Tankilevitch

Krečenje doma izgleda jednostavno, ali većina projekata koje sami pokušamo uraditi ne uspije zbog istih grešaka.

Vodiči velikih proizvođača boja i stručnjaka za uređenje pokazuju da su priprema i tehnika jednako važni kao i sama boja.

Jedna od najčešćih grešaka je preskakanje pripreme zidova. Stručni vodiči koje su objavile kompanije Šverin Vilijams i Benjamin More, naglašavaju da zidovi moraju biti očišćeni, izbrušeni i popravljeni prije farbanja.

Prašina, masnoća ili stara boja koja se ljušti mogu spriječiti dobro prianjanje, što kasnije dovodi do neujednačenog izgleda i ljuštenja.

Druga česta greška je krečenje preko vlažnih zidova ili bez rješavanja problema s vlagom i buđi. Vlaga se mora ukloniti prije bojenja. Ako se problem samo "prekrije", fleke i mjehurići se brzo vraćaju.

Mnogi vlasnici stanova također prave grešku kada ne koriste prajmer ili ga preskoče radi uštede vremena. Naime, prajmer osigurava ujednačenu podlogu, posebno kod prelaska s tamnih na svijetle boje ili nakon krpljenja zidova. Bez njega, često se dobija neujednačen rezultat, prenosi Kliks

Još jedna česta greška je loš izbor alata i žurba tokom procesa. Jeftini valjci i četke mogu ostavljati dlačice i tragove, dok prebrzo nanošenje slojeva bez dovoljno sušenja dovodi do vidljivih linija i slabije trajnosti boje. Profesionalci naglašavaju da strpljenje i kvalitetan alat često prave veću razliku nego sama cijena boje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

