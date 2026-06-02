Nevjerovatna promjena na srpskim grobljima: Evo šta se pojavilo na spomenicima

Tržište pogrebnih usluga i kulture sjećanja u Srbiji prolazi kroz tihu tehnološku revoluciju. Ono što je do juče djelovalo kao naučna fantastika, danas postaje utjeha za mnoge koji su izgubili voljene.

Naime, sve popularniji trend postavljanja Kju-Ar (QR) kodova na nadgrobne spomenike otvara potpuno novu dimenziju čuvanja uspomena.

Međutim, iako tehnologija olakšava proces, suština ove inovacije nije u linijama i kvadratima na ekranu, već u emocijama koje oni nose.

Jedna domaća stranica na Instagramu koja se bavi izradom ovih digitalnih memorijala nedavno je podijelila nesvakidašnju anegdotu koja savršeno oslikava kako javnost još uvijek doživljava ovaj trend. Naime, jedan klijent im se obratio s pitanjem koliko košta Kju-Ar kod za 100 fotografija.

Odgovor koji je uslijedio tjera na razmišljanje i ruši zabludu da je riječ o običnom tehničkom proizvodu.

– To uopšte ne funkcioniše tako. Ljudi često misle da je ovo samo Kju-Ar kod koji vodi do 100 ili 200 fotografija. Ali ovo nije foto-album. Ovo je mjesto gdje se čuva cijeli jedan život – navode pokretači ove inovativne ideje.

Kada posjetioci groblja skeniraju kod svojim pametnim telefonima, pred njima se ne otvara samo štura biografija, već živa platforma sjećanja. To postaje prostor u kojem prošlost nastavlja da komunicira sa sadašnjošću.

To je mjesto gdje kum može da ostavi posljednju poruku, a sestra da napiše riječi koje nije stigla da izgovori za života. Prijatelji mogu da dodaju uspomene, anegdote i fotografije koje samo oni pamte, čuvajući tako cjelokupnu ličnost pokojnika od zaborava.

Za roditelje koji su doživjeli najveću tragediju, ovo je često jedino mjesto na groblju gdje, kroz muziku, video-zapise i uspomene, mogu ponovo na trenutak da se povežu sa svojim djetetom.

Ovaj novi vid dostojanstvenog opraštanja i čuvanja tradicije u digitalnom dobu postavlja i jedno duboko lično pitanje za sve nas. Možda je upravo ova digitalna stranica ona posljednja, ali prelijepa stvar koju možemo da učinimo za nekoga svog, piše Telegraf.

