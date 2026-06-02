Logo
Large banner

Danas toplo i pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost

Autor:

ATV
02.06.2026 08:52

Komentari:

0
сунчано вријеме сунце небо
Foto: Pexel/ Tuğba

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti toplo i pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost.

Biće uglavnom suvo, a vrlo slaba kiša moguća je samo ponegd‌je na jugu i istoku, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vjetar slab i promjenljiv, krajem dana jugozapadni, prenosi Srna.

Maksimalna temperatura vazduha od 26 do 30 stepeni Celzijusovih, u višim pred‌jelima od 19.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navoda da je jutros u Srpskoj i FBiH sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a po kotlinama je bilo i magle.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica šest, Sokolac 10, Ivan sedlo, Drinić, Kneževo i Čemerno 11, Srebrenica, Šipovo, Mrakovica i Mrkonjić Grad 12, Kalinovik i Livno 13, Gacko, Bihać, Novi Grad, Ribnik i Sarajevo 14, Banjaluka, Sanski Most, Foča, Prijedor i Doboj 15, Srbac, Bileća, Rudo, Zvornik i Tuzla 16, Višegrad 17, Bijeljina 18, Trebinje 19 i Mostar 21 stepen Celzijusov.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme danas

Vremenska prognoza

sunčano i toplo

oblačno vrijeme

promjenljivo vrijeme

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

казне саобраћај аутомобили полиција

Društvo

Radovi na brojnim putnim pravcima, potreban dodatni oprez

5 h

0
црква Духови светац

Društvo

Danas je Duhovski utorak i crveno slovo: Ovo obavezno stavite u džep, vjeruje se da vas štiti od nesreće

5 h

0
беба новорођенче мало дијете

Društvo

U Srpskoj rođena 21 beba

5 h

0
Хороскоп

Društvo

Dnevni horoskop: Lavove očekuje dvostruki dobitak, a evo ko se ne smije oslanjati na ishitrena rješenja

6 h

0

  • Najnovije

12

40

Dodik će se u Sankt Peterburgu sastati sa predstavnicima "Gasproma"

12

39

Kremlj: Sukob u Ukrajini bi mogao završiti do kraja dana, ako...

12

37

Dvije decenije manifestacije "Proljeće u Muzeju"

12

33

Elek: Gondola Poljice na Jahorini od danas nosi ime Bobana Kusturića

12

30

Obezbijediti uslove za dogradnju prostora za produženi boravak

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner