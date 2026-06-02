Danas toplo i pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti toplo i pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost.

Biće uglavnom suvo, a vrlo slaba kiša moguća je samo ponegd‌je na jugu i istoku, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vjetar slab i promjenljiv, krajem dana jugozapadni, prenosi Srna.

Maksimalna temperatura vazduha od 26 do 30 stepeni Celzijusovih, u višim pred‌jelima od 19.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navoda da je jutros u Srpskoj i FBiH sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a po kotlinama je bilo i magle.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica šest, Sokolac 10, Ivan sedlo, Drinić, Kneževo i Čemerno 11, Srebrenica, Šipovo, Mrakovica i Mrkonjić Grad 12, Kalinovik i Livno 13, Gacko, Bihać, Novi Grad, Ribnik i Sarajevo 14, Banjaluka, Sanski Most, Foča, Prijedor i Doboj 15, Srbac, Bileća, Rudo, Zvornik i Tuzla 16, Višegrad 17, Bijeljina 18, Trebinje 19 i Mostar 21 stepen Celzijusov.