Dnevni horoskop: Lavove očekuje dvostruki dobitak, a evo ko se ne smije oslanjati na ishitrena rješenja

Autor:ATV
Komentari:0
Dnevni horoskop za utorak, 2. jun 2026. godine donosi preciznu astrološku prognozu za svaki horoskopski znak na poljima ljubavi, posla i zdravlja.
U nastavku saznajte šta očekuje vaš horoskopski znak.
Ovan
Ljubav: Partner izražava svoje negodovanje, što dovoljno govori o obostranim sumnjama i neraspoloženju koje provijava.
Posao: Ukoliko ne razumijete nečiju poslovnu ponudu, zatražite dodatno objašnjenje. Nemojte predviđati ono što je neizvjesno.
Zdravlje: Potrudite se da prevaziđete svoje unutrašnje konflikte, piše Žena Blic
Bik
Ljubav: Nemojte dozvoliti da neko zloupotrijebi vaše povjerenje ili da se zaklanja iza vaših obećanja.
Posao: Stalo vam je da sakrijete neuspjeh ili nesigurnost. Pokušavate da promijenite svoju poziciju u krugu saradnika.
Zdravlje: U večernjim časovima prijaće vam domaća atmosfera.
Blizanci
Ljubav: Sve ima svoju i dobru i lošu stranu. Budite promišljeni i diskretni pri emotivnim susretima.
Posao: Pristojnost vam nalaže da ostanete uzdržani pred saradnicima i da se ne uplićete u javnu raspravu.
Zdravlje: Prijaće vam dijetalna ishrana i relaksacija.
Rak
Ljubav: Potrebno je da objasnite partneru zbog čega povremeno izgledate zabrinuto ili rezignirano.
Posao: Ne dozvolite da neko drugi govori u vaše ime, procijenite kada treba da preuzmete kontrolu nad važnim događajima.
Zdravlje: Važno je da akumulirate pozitivnu energiju.
Lav
Ljubav: Važno je da izvučete dobru pouku iz susreta sa jednom osobom. U dobrom društvu sve što je lijepo i dobro, postaje još bolje.
Posao: Ukoliko ste dovoljno sposobni i šarmantni, predstoji vam „dvostruki dobitak“. Budite uporni u svojim namjerama.
Zdravlje: Potreban vam je dobar podsticaj i nečija podrška.
Djevica
Ljubav: U susretu sa bliskom osobom lako možete da dobijete ono što želite, ali vam to više ne pričinjava zadovoljstvo.
Posao: Nemojte dozvoliti drugima da vam nametnu nepotrebne obaveze ili da remete vaš uobičajeni način rada.
Zdravlje: Izbjegavajte stresne i naporne situacije.
Vaga
Ljubav: Nema razloga da gubite samopouzdanje, partner će ubrzo promijeniti mišljenje u vašu korist.
Posao: U prilog vam idu nečije izjave i podrška. Važno je da izbjegavate „instant recepte“ pri rješavanju poslovnih dilema.
Zdravlje: Prijaće vam zabava u odabranom društvu, opustite se.
Škorpija
Ljubav: Važno je da razumijete nečije želje. Pažljivije analizirajte voljenu osobu ili stvari koje ne razumijete.
Posao: Neko vas navodi na pogrešan zaključak ili loš izbor. Stoga budite oprezniji pred osobom koja ima dvostruka mjerila.
Zdravlje: Obratite pažnju na pravilniju ishranu.
Strijelac
Ljubav: Partner pokušava da umanji obostranu tenziju ili da vas oraspoloži nekim novim i interesantnim idejama.
Posao: Dostojanstvo vam ne dozvoljava da prihvatite nečiju pomoć. Nema razloga za sujetu, treba da donesete razumnu odluku.
Zdravlje: Prijaće vam aktivan odmor i više časova zdravog sna.
Jarac
Ljubav: Potrebno vam je nečije prisustvo, ali i mnogo više od riječi utjehe koje dobijate. Tražite siguran oslonac.
Posao: Nečija rigidnost ili nepovjerenje predstavljaju glavni problem koji vas ometa da završite započeti posao.
Zdravlje: Izbjegavajte osobu koja ima negativan uticaj na vaše raspoloženje.
Vodolija
Ljubav: Postoje problemi koji mogu da se koriguju u dogovoru sa bliskom osobom. Oprostite partneru neke sitne propuste.
Posao: U susretu sa saradnicima izbjegavajte svaki vid pretjerivanja ili neskromne zahtjeve. Pokažite dovoljno razumijevanja.
Zdravlje: Poboljšajte svoju kondiciju.
Ribe
Ljubav: Nema potrebe da sakrivate svoju „slabost“ pred osobom koja vas dobro poznaje. Sve je moguće riješiti uz nečiju naklonost.
Posao: Primjećujete da saradnici djeluju nezainteresovano za zajednički posao, odnosno svako se trudi da zadrži svoju poziciju ili interese.
Zdravlje: Potrebno je da pravilno usmjeravate svoju kreativnu energiju.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
10 h0
Društvo
11 h0
Društvo
11 h0
Društvo
12 h0
Najnovije
08
27
08
12
08
05
08
02
07
52
Trenutno na programu