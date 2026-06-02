Dnevni horoskop: Lavove očekuje dvostruki dobitak, a evo ko se ne smije oslanjati na ishitrena rješenja

Dnevni horoskop za utorak, 2. jun 2026. godine donosi preciznu astrološku prognozu za svaki horoskopski znak na poljima ljubavi, posla i zdravlja.

U nastavku saznajte šta očekuje vaš horoskopski znak.

Ovan

Ljubav: Partner izražava svoje negodovanje, što dovoljno govori o obostranim sumnjama i neraspoloženju koje provijava.

Posao: Ukoliko ne razumijete nečiju poslovnu ponudu, zatražite dodatno objašnjenje. Nemojte predviđati ono što je neizvjesno.

Zdravlje: Potrudite se da prevaziđete svoje unutrašnje konflikte, piše Žena Blic

Bik

Ljubav: Nemojte dozvoliti da neko zloupotrijebi vaše povjerenje ili da se zaklanja iza vaših obećanja.

Posao: Stalo vam je da sakrijete neuspjeh ili nesigurnost. Pokušavate da promijenite svoju poziciju u krugu saradnika.

Zdravlje: U večernjim časovima prijaće vam domaća atmosfera.

Blizanci

Ljubav: Sve ima svoju i dobru i lošu stranu. Budite promišljeni i diskretni pri emotivnim susretima.

Posao: Pristojnost vam nalaže da ostanete uzdržani pred saradnicima i da se ne uplićete u javnu raspravu.

Zdravlje: Prijaće vam dijetalna ishrana i relaksacija.

Rak

Ljubav: Potrebno je da objasnite partneru zbog čega povremeno izgledate zabrinuto ili rezignirano.

Posao: Ne dozvolite da neko drugi govori u vaše ime, procijenite kada treba da preuzmete kontrolu nad važnim događajima.

Zdravlje: Važno je da akumulirate pozitivnu energiju.

Lav

Ljubav: Važno je da izvučete dobru pouku iz susreta sa jednom osobom. U dobrom društvu sve što je lijepo i dobro, postaje još bolje.

Posao: Ukoliko ste dovoljno sposobni i šarmantni, predstoji vam „dvostruki dobitak“. Budite uporni u svojim namjerama.

Zdravlje: Potreban vam je dobar podsticaj i nečija podrška.

Djevica

Ljubav: U susretu sa bliskom osobom lako možete da dobijete ono što želite, ali vam to više ne pričinjava zadovoljstvo.

Posao: Nemojte dozvoliti drugima da vam nametnu nepotrebne obaveze ili da remete vaš uobičajeni način rada.

Zdravlje: Izbjegavajte stresne i naporne situacije.

Vaga

Ljubav: Nema razloga da gubite samopouzdanje, partner će ubrzo promijeniti mišljenje u vašu korist.

Posao: U prilog vam idu nečije izjave i podrška. Važno je da izbjegavate „instant recepte“ pri rješavanju poslovnih dilema.

Zdravlje: Prijaće vam zabava u odabranom društvu, opustite se.

Škorpija

Ljubav: Važno je da razumijete nečije želje. Pažljivije analizirajte voljenu osobu ili stvari koje ne razumijete.

Posao: Neko vas navodi na pogrešan zaključak ili loš izbor. Stoga budite oprezniji pred osobom koja ima dvostruka mjerila.

Zdravlje: Obratite pažnju na pravilniju ishranu.

Strijelac

Ljubav: Partner pokušava da umanji obostranu tenziju ili da vas oraspoloži nekim novim i interesantnim idejama.

Posao: Dostojanstvo vam ne dozvoljava da prihvatite nečiju pomoć. Nema razloga za sujetu, treba da donesete razumnu odluku.

Zdravlje: Prijaće vam aktivan odmor i više časova zdravog sna.

Jarac

Ljubav: Potrebno vam je nečije prisustvo, ali i mnogo više od riječi utjehe koje dobijate. Tražite siguran oslonac.

Posao: Nečija rigidnost ili nepovjerenje predstavljaju glavni problem koji vas ometa da završite započeti posao.

Zdravlje: Izbjegavajte osobu koja ima negativan uticaj na vaše raspoloženje.

Vodolija

Ljubav: Postoje problemi koji mogu da se koriguju u dogovoru sa bliskom osobom. Oprostite partneru neke sitne propuste.

Posao: U susretu sa saradnicima izbjegavajte svaki vid pretjerivanja ili neskromne zahtjeve. Pokažite dovoljno razumijevanja.

Zdravlje: Poboljšajte svoju kondiciju.

Ribe

Ljubav: Nema potrebe da sakrivate svoju „slabost“ pred osobom koja vas dobro poznaje. Sve je moguće riješiti uz nečiju naklonost.

Posao: Primjećujete da saradnici djeluju nezainteresovano za zajednički posao, odnosno svako se trudi da zadrži svoju poziciju ili interese.

Zdravlje: Potrebno je da pravilno usmjeravate svoju kreativnu energiju.