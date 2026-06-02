Neda Ukraden o ljubavnoj nevjeri: Treba oprostiti, nije realno voljeti samo jednu osobu

Неда Украден у споту за пјесму ''Лаванда'' стоји на ливади раширених руку.
Pjevačica Neda Ukraden je progovorila o ljubavi, vezama i nevjeri te, između ostalog otkrila da bi partneru oprostila prevaru.

Gostujući u podkastu „Nema labavo by IN magazin“, osvrnula se na jednu od najosjetljivijih tema u partnerskim odnosima te iskreno odgovorila na pitanje da li bi partneru oprostila prevaru.

„Treba na kraju krajeva oprostiti. Ja bih, recimo, oprostila nevjeru“, kazala je Neda.

Objasnila je kako smatra da nije realno očekivati da tokom života čovjeku niko drugi neće privući pažnju osim osobe s kojom je u vezi.

„Nije realno da voliš samo jednu osobu i da ti se nikad niko drugi neće svidjeti. Priča da postoji samo jedna osoba rođena za tebe i da nema nikoga drugog, to je laž“, poručila je pjevačica.

Tokom intervjua pjevačica se prisjetila i svog braka za koji danas smatra da nije bio pravi izbor te otkrila šta ju je navelo da donese odluku o odlasku i započne novo životno razdoblje.

„Ma ja sam se prevarila što sebe nisam poslušala da ne uđem u taj brak. Ali, s druge strane, imam tako prekrasnu kćerku iz tog braka, s tim čovjekom. On je bio divan čovjek, ali on nije bio za brak sa mnom. Ja sam vrijedna, radna. Ja u dva i po poslije ponoći ako legnem i kažem, dobro je, nije tri. Znaš? To je ljudima teško pratiti. To je naporno, njemu je bilo jako naporno, a meni je bilo jako naporno kraj takvog čovjeka živjeti kome je to sve naporno“, ispričala je, između ostalog, u intervjuu.

Pjevačica je ispričala da su dodatni alarm bili trenuci kada su u njihov odnos ušle ružne riječi i povređivanje.

„Počele su, naravno, i ružne riječi. E, kad su počele ružne riječi, shvatila sam da ne želim da tu ljubav u koju sam vjerovala deset godina okrnjim“, zaključila je Neda Ukraden.

Inače, bivši suprug Nede Ukraden bio je Milan Bilbija, poznati televizijski i filmski reditelj, prenosi Kliks.

