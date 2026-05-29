Opasna prevara hara Srbijom: Ne nasjedajte pozive o "povrijeđenim članovima porodice"

29.05.2026 09:08

Foto: Pexel/ Anna Shvets

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) ponovilo je danas apel na posebnu opreznost prilikom telefonskih poziva, povodom sve učestalijih prevara na štetu građana na teritoriji Srbije.

U ovim prevarama nepoznata lica, lažno se predstavljajući i dovodeći građane u zabludu tvrdnjama da je član njihove porodice doživio saobraćajnu ili drugu vrstu nezgode, traže hitnu isplatu troškova liječenja i operacije u vidu novca, zlata ili drugih vrijednosti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova savjetuje građane da novac i druge vrijednosti ne predaju ili uplaćuju nepoznatim licima bez prethodne provjere navoda sa članovima porodice, zdravstvenim ustanovama ili nadležnom policijskom stanicom, saopštio je MUP.

Pored toga, apeluju na građane da svaki sumnjiv poziv ovakve prirode bez odlaganja prijave policiji, prenosi Tanjug.

