Brutalni napad kod Merošine: Silovatelju taksistkinje prijeti duga robija

Više javno tužilaštvo u Prokuplju podiglo je danas optužnicu protiv M. S. iz Batušinca zbog sumnje da je opljačkao i siloavao taksistkinju u Merošini.

Tužilaštvo je predložilo sudu da mu za krivična djela silovanje i razbojništvo izrekne kaznu zatvora od 20 godina, saopšteno je iz tog tužilaštva. Takođe, predloženo je da mu se produži pritvor, koji će trajati do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora. S obzirom na okolnosti postupka, tužilaštvo je predložilo da javnost bude isključena tokom čitavog glavnog pretresa.

Osumnjičenom M. S. se stavlja na teret da je 1. aprila oko 03.30 časova u selu Batušinac, prilikom prevoženja u taksi vozilu kojim je upravljala oštećena A. P. od Niša do navedenog mjesta, prema njoj primijenio fizičku silu da bi joj najprije oduzeo novac, a potom i da bi s njom imao seksualne odnose, prenosi Tanjug.