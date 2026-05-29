Logo
Large banner

Brutalni napad kod Merošine: Silovatelju taksistkinje prijeti duga robija

Autor:

ATV
29.05.2026 09:04

Komentari:

0
Такси знак на аутомобилу.
Foto: Pexels

Više javno tužilaštvo u Prokuplju podiglo je danas optužnicu protiv M. S. iz Batušinca zbog sumnje da je opljačkao i siloavao taksistkinju u Merošini.

Tužilaštvo je predložilo sudu da mu za krivična djela silovanje i razbojništvo izrekne kaznu zatvora od 20 godina, saopšteno je iz tog tužilaštva. Takođe, predloženo je da mu se produži pritvor, koji će trajati do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora. S obzirom na okolnosti postupka, tužilaštvo je predložilo da javnost bude isključena tokom čitavog glavnog pretresa.

Osumnjičenom M. S. se stavlja na teret da je 1. aprila oko 03.30 časova u selu Batušinac, prilikom prevoženja u taksi vozilu kojim je upravljala oštećena A. P. od Niša do navedenog mjesta, prema njoj primijenio fizičku silu da bi joj najprije oduzeo novac, a potom i da bi s njom imao seksualne odnose, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Silovanje

Prokuplje

napad na taksistu

Crna hronika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Д‌јеца страдала у пожару у Бечу биће сахрањена у БиХ

Društvo

D‌jeca stradala u požaru u Beču biće sahranjena u BiH

52 min

0
киша коловози мокро саобраћај

Društvo

Stiže preokret: Meteorolozi najavili pljuskove i grmljavinu

52 min

0
Жељезнице Републике Српске, воз

Društvo

Pušten za drumski saobraćaj pružni prelaz Kakmuž

51 min

0
FK Crvena zvezda

Fudbal

Crvena zvezda prije 35 godina postala šampion Evrope

55 min

0

Više iz rubrike

Најновија, ударна вијест

Hronika

Užas u sremskoj Mitrovici: Poginuo mladić (18)

1 h

0
Трактор ради на њиви.

Hronika

Tokom kopanja njive pronašao ljudski skelet: Horor u Surčinu

1 h

0
Северинин спот манекен избо полицајца

Hronika

Maneken iz spotova Severine i Sandre Afrike izbo policajca: Osuđen na 22 godine zatvora

15 h

0
Бањалучанин ослобођен оптужби за насиље над дјецом и супругом

Hronika

Banjalučanin oslobođen optužbi za nasilje nad djecom i suprugom

18 h

0

  • Najnovije

09

49

Sutra su Duhovske zadušnice: Sveštenici objasnili šta je suština toga dana

09

48

Kraj ere "tenkovanja": NBA uvodi revolucionarna pravila za draft-lutriju

09

44

Našao smotak novčanica od 100 KM pa sve oduševio potezom

09

38

Rumunska vojska pratila dron koji je udario u zgradu: Zašto ga nije oborila?

09

37

Potpisani memorandumi sa predstavnicima američkih kompanija

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner