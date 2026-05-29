Užas u sremskoj Mitrovici: Poginuo mladić (18)

29.05.2026 08:47

Foto: ATV

Osamnaestogodišnji mladić O. D. poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas poslije ponoći u Fruškogorskoj ulici u Martincima kod Sremske Mitrovice, potvrđeno je za Kurir iz Hitne pomoći.

Prema saznanjima do kojih je došao Kurir, automobil marke "Ford" iz za sada neutvrđenih razloga sletio je sa puta, prešao preko ćuprije i završio prevrnut u kanalu.

U vozilu su se nalazili N. M. (22), B. R. (23) i O. D. (18).

Nažalost, O. D. je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta, dok su dvije osobe koje su se nalazile u vozilu povrijeđene i prevezene na dalje liječenje, prenosi Kurir.

Na mjestu nesreće intervenisali su pripadnici policije, Hitne pomoći i vatrogasno-spasilačkih jedinica. Zbog težine udesa i položaja vozila u kanalu, vatrogasci su na terenu bili angažovani više sati.

Tragedija je potresla Martince, a od nastradalog mladića opraštaju se brojni prijatelji i poznanici.

"Bio je vrijedan, odgovoran i omiljen među vršnjacima. Posebno boli činjenica da je sutradan trebalo da proslavi matursko veče", rekli su njegovi prijatelji.

Uzrok nesreće i sve okolnosti pod kojima je do nje došlo biće utvrđeni nakon istrage koju vode nadležni organi.

