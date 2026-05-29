D‌jeca stradala u požaru u Beču biće sahranjena u BiH

29.05.2026 08:59

Д‌јеца страдала у пожару у Бечу биће сахрањена у БиХ
Foto: Pixabay

Dvoje d‌jece ( 3 i 4 godine) koja su preminula usljed teških povreda zadobijenih u požaru u Beču, a koja su rodom iz Bosne i Hercegovine, biće sahranjena u subotu u Tešnju.

Njima će se u Beču, danas, 29. maja, obaviti dženaza-namaz, dok će se dženaza-namaz klanjati i u Tešnju u subotu u 17 časova, nakon čega će biti obavljen i ukop na mezarju Banovci, džemat Vukovo, Medžlis Islamske zajednice Tešanj.

Podsjećamo, požar u stanu izbio je u poned‌jeljak, 18. maja, u 16.48.

U tom trenutku, u stanu sedmočlane porodice iz BiH bila je 14-godišnjakinja koja se brinula se dvogodišnjem bratu i trogodišnjoj sestri, kada se baterija usisivača iznenada zapalila. Tinejdžerka je pokušala da ugasi požar i tom prilikom je lakše povrijeđena.

Komšinica: "Bilo je užasno!"

Lizelot K. (59), koja živi u kompleksu Davidhof, bila je svjedok stravičnih događaja.

"Kada sam pogledala kroz prozor, bolničari su iznosili dvoje d‌jece iz zgrade na nosilima", rekla je stanarka za oe24 i dodala:

"Bilo je užasno. Nijedno od njih se nije pomjeralo i odmah su odvedeni sa dvoje kola hitne pomoći".

Rudi, jedan od komšija, jedva pronalazi riječi.

"To je jednostavno užasno. Nikome na svijetu ne bih poželio ovako nešto", kazao je on i dodao:

"Još smo svi u Davidhofu u šoku".

Upozorenje vatrogasaca

Vatrogasni portparol Jürgen Figerl upozorava da se zbog većeg broja baterija koje se koriste u svakodnevnom životu sve češće dešavaju ovakvi incidenti. Savjetuje da se baterije, ali i akumulatori nikada ne pune u prostorijama sa detektorom dima i ako se vidljivo oštećeni odmah iznesu napolje ili odnesu na deponiju.

