Logo
Large banner

Putin: Sukob se bliži kraju

Izvor:

Sputnik Srbija

29.05.2026 18:55

Komentari:

1
Владимир Путин Русија
Foto: Tanjug/Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool/AP

Situacija na frontu u zoni SVO daje osnova da se kaže da se sukob u Ukrajini približava kraju, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin.

- Što se tiče moje izjave o tome da, po mom mišljenju, sukob ide ka svom kraju - ja to nisam rekao tek tako, već polazeći od analize situacije na frontu - rekao je on.

Istovremeno je naglasio da zapadni političari žele da se sukob s Rusijom nastavi. On je nazvao besmislicama izjave evropskih političara o pripremama za rat s Rusijom.

- Rusija nikada nije prijetila i prijeti evropskim državama - rekao je ruski predsjednik novinarima u Astani na kraju posjete Kazahstanu, dodajući da politika Rusije prema zapadu nije agresivna.

Rusija je, kako je rekao, i sada spremna za rešavanje ukrajinskog sukoba mirnim putem i da je uvek i bila.

Dominacija ruske vojske na frontu

Putin je naglasio da je ruska vojska u ofanzivi na svim dijelovima fronta u zoni SVO.

On je komentarisao i ukrajinski napad na koledž u Starobeljsku, istakavši da novinari treba da se stide što se o ovome u evropskim medijima ćuti.

- Ruski udar na kijevski region je odgovor za ukrajinski napad na Starobeljsk - rekao je on.

Dodao je da se ukrajinski udari nastavljaju.

- Kažete, bio je napad na Starobeljsk. Mene izvještavaju da i sada ima pokušaja udara na teritoriji Rusije - rekao je ruski predsjednik.

O pretnjama Kalinjnigradu

Komentarišući prijetnje iz baltičkih država da će ruske PVO baze u Kalinjingradskoj oblasti biti sravnjene sa zemljom, Putin je rekao: "Rusija raspolaže svim sredstvima da sravni sa zemlje sve koji pokušaju to da urade."

Podijeli:

Tagovi :

Vladimir Putin

Ukrajina

Rusija

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

директор Аутопутева Републике Српске

Republika Srpska

Višković odgovorio Staniću: Ljudi iz tvog okruženja su presuđeni, vidimo se na sudu

2 h

0
ЦИК није овјерила пријаву СДС за изборе

BiH

CIK nije ovjerila prijavu SDS za izbore

2 h

2
Рамо Исак и Игор Црнадак нису скупили довољно потписа за изборе

BiH

Ramo Isak i Igor Crnadak nisu skupili dovoljno potpisa za izbore

2 h

0
Хоботница

Nauka i tehnologija

Šok na dnu okeana: Naučnici nisu mogli da vjeruju svojim očima - plavo stvorenje ih iznenadilo

2 h

0

Više iz rubrike

Предсједник Доналд Трамп слуша током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Teheran ne smije imati nuklearno oružje, Ormuski moreuz mora biti otvoren odmah

3 h

1
Предсједник Белорусије Александар Лукашенко одржао је говор у бази специјалних снага Министарства унутрашњих послова Бјелорусије у Минску, Бјелорусија, 30. децембра 2020. године.

Svijet

Lukašenko o razgovoru sa Makronom: Nuklearno oružje bilo bi upotrebljeno samo u jednom slučaju

3 h

1
Медведев упозорио грађане ЕУ: Будите опрезни и ничему се не чудите

Svijet

Medvedev upozorio građane EU: Budite oprezni i ničemu se ne čudite

4 h

2
Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.

Svijet

Drama u SZO zbog ebole: "Zatvoriti granice odmah i bez odlaganja"

5 h

0

  • Najnovije

20

48

Sahranjen Aleksandar Nešović Baja

20

48

Mađar: Mađarska će ispuniti uslove za pristup sredstvima EU

20

42

Zašto je Ti-reks imao sićušne ruke?

20

39

Cijene smještaja na Jadranu ponovo eksplodirale

20

35

Pretresen stan bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner