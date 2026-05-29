Situacija na frontu u zoni SVO daje osnova da se kaže da se sukob u Ukrajini približava kraju, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin.

- Što se tiče moje izjave o tome da, po mom mišljenju, sukob ide ka svom kraju - ja to nisam rekao tek tako, već polazeći od analize situacije na frontu - rekao je on.

Istovremeno je naglasio da zapadni političari žele da se sukob s Rusijom nastavi. On je nazvao besmislicama izjave evropskih političara o pripremama za rat s Rusijom.

- Rusija nikada nije prijetila i prijeti evropskim državama - rekao je ruski predsjednik novinarima u Astani na kraju posjete Kazahstanu, dodajući da politika Rusije prema zapadu nije agresivna.

Rusija je, kako je rekao, i sada spremna za rešavanje ukrajinskog sukoba mirnim putem i da je uvek i bila.

Dominacija ruske vojske na frontu

Putin je naglasio da je ruska vojska u ofanzivi na svim dijelovima fronta u zoni SVO.

On je komentarisao i ukrajinski napad na koledž u Starobeljsku, istakavši da novinari treba da se stide što se o ovome u evropskim medijima ćuti.

- Ruski udar na kijevski region je odgovor za ukrajinski napad na Starobeljsk - rekao je on.

Dodao je da se ukrajinski udari nastavljaju.

- Kažete, bio je napad na Starobeljsk. Mene izvještavaju da i sada ima pokušaja udara na teritoriji Rusije - rekao je ruski predsjednik.

O pretnjama Kalinjnigradu

Komentarišući prijetnje iz baltičkih država da će ruske PVO baze u Kalinjingradskoj oblasti biti sravnjene sa zemljom, Putin je rekao: "Rusija raspolaže svim sredstvima da sravni sa zemlje sve koji pokušaju to da urade."