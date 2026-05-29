Drama u SZO zbog ebole: "Zatvoriti granice odmah i bez odlaganja"

Ministarstvo zdravlja Ugande saopštilo je danas da je broj potvrđenih slučajeva ebole u zemlji porastao na devet. Vlasti Ugande su u srijedu naložile zatvaranje granice sa Kongom "odmah i bez odlaganja", nakon što je broj sumnjivih slučaja rijetkog tipa virusa Bundibugjo porastao na gotovo 1.000, piše CBC.

"Prelazak granice između Ugande i Konga biće dozvoljen samo u hitnim slučajevima, uključujući aktivnosti u okviru odgovora na epidemiju, transport robe ili iz bezbednosnih razloga", izjavila je dr Dajana Atvine, sekretarka Ministarstva zdravlja.

Dodala je da sve osobe koje uđu iz DR Konga u vanrednim okolnostima biće stavljene u obaveznu samoizolaciju od 21 dan.

Zabrane putovanja ne pomažu

Direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus izjavio je da smrtonosna epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo može da se zaustavi.

"To može da se zaustavi. Zajedno ćemo prevazići ovu epidemiju. Učiniću sve što je u mojoj moći da pomognem", rekao je Gebrejesus u Kongu i dodao da SZO ne podržava zabrane putovanja jer one "ne pomažu mnogo", prenosi Gardijan.

Gebrejesus je stigao u Kinšasu u četvrtak radi podrške toj zemlji u borbi pritiv ebole, a danas će posjetiti provinciju Ituri na sjeveroistoku zemlje gdje je bio centar epidemije.

"Sukob i raseljavanje sve otežavaju. Upućujem direktan apel svim zaraćenim stranama u ovom regionu. Molim vas, proglasite prekid vatre. Nijedan uzrok, nijedan sukob niti bilo kakva žalba ne smiju da dovedu do toga da nevini ljudi budu osuđeni na smrt od bolesti koja može da se spreči", rekao je Gebrejesus.

SZO je saopštila u četvrtak da su njene savjetodavne grupe preporučile sprovođenje kliničkih ispitivanja vakcina i terapija, dok je šef zdravstvene agencije Afričke unije Žan Kaseja rekao da bi vakcina mogla biti spremna do kraja godine.

Na aerodromu u Buniji, glavnom gradu Iturija u Kongu, SZO je primila 4,6 tona pomoći, dok će UNICEF poslati 100 tona pomoći, piše Gardijan.

SZO je saopštila da je od proglašenja epidemije 15. maja u DR Kongo zabilježeno 10 potvrđenih i 223 sumnjiva smrtna slučaja od ebole, uz upozorenje da bi stvarne razmjere epidemije mogle da budu znatno veće jer je virus određeno vrijeme neotkriveno cirkulisao.

Susjedna Uganda je zabilježila jedan smrtni slučaj i šest zaraženih ebola virusom, a vlasti su saopštile da će zatvoriti granicu sa DR Kongo.

Rani simptomi ebole uključuju groznicu, iscrpljenost, bolove u mišićima, glavobolje i bol u grlu, a kasnije može doći do povraćanja, dijareje, bolova u stomaku, osipa i oštećene funkcije bubrega i jetre.

Prenosi se direktnim kontaktom sa krvlju ili tjelesnim tečnostima zaražene osobe, kao i osobe koja je preminula od ebole.

Virus se prenosi bliskim kontaktom sa tjelesnim tečnostima zaraženih ili preminulih osoba, a stručnjaci navode da su zdravstveni radnici i članovi porodice koji brinu o pacijentima u najvećem riziku, prenosi Tanjug.