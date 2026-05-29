Uhapšeno 8 učenica nakon smrtonosnog požara u ženskom internatu: Haos u Keniji

Kenijske vlasti uhapsile su osam učenica zbog sumnje da su učestvovale u podmetanju požara u ženskom internatu u centralnom dijelu zemlje, nakon tragedije u kojoj je poginulo najmanje 16 učenica, dok je više desetina povrijeđeno.

Požar je izbio u ranim jutarnjim časovima u internatu škole Utumishi Girls School u mjestu Gilgil, oko 120 kilometara sjeverozapadno od glavnog grada Najrobija. Vatra je zahvatila studentski dom dok su djevojke spavale, pretvarajući jednu od školskih zgrada u zgarište za svega nekoliko minuta.

Osam učenica pod istragom zbog sumnje na podmetanje požara

Direkcija za kriminalističke istrage Kenije (DCI) saopštila je da je osam učenica uhapšeno zbog sumnje da su planirale i izvele požar koji je izazvao katastrofu. Motiv za sada nije poznat i predmet je detaljne istrage.

Prema navodima istražitelja, policija je tokom cijelog dana nakon tragedije ispitivala oko 30 učenica, dok su forenzički timovi prikupljali dokaze na mjestu nesreće.

Portparol DCI-ja John Marete izjavio je da istražitelji analiziraju video-nadzor, uzimaju izjave svjedoka i pokušavaju rekonstruisati događaje koji su prethodili požaru.

Vatrena stihija izbila usred noći

Prema informacijama koje su objavili kenijski zvaničnici, požar je izbio nešto poslije ponoći na drugom spratu internata u kojem je bilo smješteno oko 220 djevojaka uzrasta između 15 i 18 godina.

Vatra se veoma brzo proširila kroz objekat, a brojni učenici ostali su zarobljeni u sobama dok su pokušavali da pobjegnu.

Jedan od pripadnika spasilačkih službi rekao je da su vrata na drugom spratu u početku bila zaključana, zbog čega su pojedine djevojke pokušavale da se spasu skakanjem kroz prozore, navodi "SwedenHerald". Mnoge od njih tom prilikom zadobile su ozbiljne povrede.

Najmanje 16 mrtvih, desetine povrijeđenih

Ministar obrazovanja Kenije Julius Migos Ogamba potvrdio je da je u požaru poginulo najmanje 16 učenica, dok je 79 osoba povrijeđeno. Većina lakše povrijeđenih kasnije je puštena iz bolnica, ali dio djevojaka i dalje se nalazi na liječenju.

Pojedini mediji naveli su da bi broj žrtava mogao dodatno rasti zbog težine povreda koje su zadobile neke od učenica.

Identifikacija stradalih pokazala se posebno teškom jer su neka tijela teško oštećena u požaru, zbog čega vlasti koriste DNK analize kako bi potvrdile identitet žrtava.