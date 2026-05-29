Ovo je Ognjen (18) koji je veče pred maturu stradao: Prijatelji i porodica se opraštaju

Društvene mreže preplavljene su oproštajnim porukama od Ognjena D. (18), čiji je život prerano ugašen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas poslije ponoći u mestu Martinci kod Sremske Mitrovice.
Od njega se na mrežama sa ogromnom tugom opraštaju brojni prijatelji, školski drugovi i poznanici, ne mogu da vjeruju da ga više nema.
– Bio je vrijedan, odgovoran i omiljen među vršnjacima. Posebno boli činjenica da je sutradan trebalo da proslavi matursko veče – riječi su njegovih skrhanih prijatelja koji se kroz suze opraštaju od njega.
Tragedija koja je zavila Martince u crno dogodila se u Fruškogorskoj ulici, kada je automobil u kojem su se nalazila trojica mladića sleteo s puta.
Automobil marke “ford” je iz za sada neutvrđenih razloga izgubio kontrolu, prešao preko ćuprije i završio potpuno prevrnut u kanalu.
Pored nastradalog Ognjena, u vozilu su se nalazili i N. M. (22) i B. R. (23). Nesrećni osamnaestogodišnjak je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta, dok su druga dvojica mladića sa povredama hitno prevezeni na dalje liječenje.
Na terenu su satima intervenisali pripadnici policije, Hitne pomoći i vatrogasno-spasilačkih jedinica. Zbog težine udesa i nepristupačnog položaja smrskanog vozila u kanalu, vatrogasci su uložili ogroman napor kako bi izvukli mladiće.
Uzrok nesreće i sve okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije biće zvanično utvrđeni nakon istrage koju vode nadležni organi, prenosi Blic.
