Ovo je Ognjen (18) koji je veče pred maturu stradao: Prijatelji i porodica se opraštaju

ATV
29.05.2026 13:34

Društvene mreže preplavljene su oproštajnim porukama od Ognjena D. (18), čiji je život prerano ugašen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas poslije ponoći u mestu Martinci kod Sremske Mitrovice.

Od njega se na mrežama sa ogromnom tugom opraštaju brojni prijatelji, školski drugovi i poznanici, ne mogu da vjeruju da ga više nema.

– Bio je vrijedan, odgovoran i omiljen među vršnjacima. Posebno boli činjenica da je sutradan trebalo da proslavi matursko veče – riječi su njegovih skrhanih prijatelja koji se kroz suze opraštaju od njega.

Detalji stravične nesreće u Fruškogorskoj ulici

Tragedija koja je zavila Martince u crno dogodila se u Fruškogorskoj ulici, kada je automobil u kojem su se nalazila trojica mladića sleteo s puta.

Automobil marke “ford” je iz za sada neutvrđenih razloga izgubio kontrolu, prešao preko ćuprije i završio potpuno prevrnut u kanalu.

Pored nastradalog Ognjena, u vozilu su se nalazili i N. M. (22) i B. R. (23). Nesrećni osamnaestogodišnjak je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta, dok su druga dvojica mladića sa povredama hitno prevezeni na dalje liječenje.

Uzrok nesreće i dalje nije utvrđen

Na terenu su satima intervenisali pripadnici policije, Hitne pomoći i vatrogasno-spasilačkih jedinica. Zbog težine udesa i nepristupačnog položaja smrskanog vozila u kanalu, vatrogasci su uložili ogroman napor kako bi izvukli mladiće.

Uzrok nesreće i sve okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije biće zvanično utvrđeni nakon istrage koju vode nadležni organi, prenosi Blic.

