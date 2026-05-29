Tri osobe povrijeđene u lančanom sudaru, među njima i dijete

Tri osobe, među kojima je jedno dijete, povrijeđene su u lančanom sudaru kamiona, autobusa i putničkog automobila koji se danas dogodio kod petlje Dobanovci na auto-putu kod Beograda, javljaju beogradski mediji.

Sudar se dogodio oko 10.30 časova na dionici auto-puta prije Dobanovačke petlje iz smjera Zagreba, a autobus je probio zaštitnu ogradu i završio van kolovoza.

Povrijeđeno dijete prevezeno je u beogradski Institut za majku i dete, dok su dvije odrasle osobe prebačene u Urgentni centar Uviđaj je u toku.

(SRNA)