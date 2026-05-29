Logo
Large banner

Tri osobe povrijeđene u lančanom sudaru, među njima i dijete

Autor:

ATV
29.05.2026 11:51

Komentari:

0
Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Tri osobe, među kojima je jedno dijete, povrijeđene su u lančanom sudaru kamiona, autobusa i putničkog automobila koji se danas dogodio kod petlje Dobanovci na auto-putu kod Beograda, javljaju beogradski mediji.

Sudar se dogodio oko 10.30 časova na dionici auto-puta prije Dobanovačke petlje iz smjera Zagreba, a autobus je probio zaštitnu ogradu i završio van kolovoza.

ебола

Svijet

SZO proglasila vanrednu situaciju zbog ebole

Povrijeđeno dijete prevezeno je u beogradski Institut za majku i dete, dok su dvije odrasle osobe prebačene u Urgentni centar Uviđaj je u toku.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

udes

povrijeđeni

Beograd

Auto-put

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Отисци од тракторских гума осликани у земљи док трактор иде напријед

Hronika

Mladić (21) stradao dok je traktorom pripremao teren za sesku slavu: Tragedija kod Čačka

2 h

0
Људи заглављени у ролеркостеру у Тексасу.

Svijet

Učenici ostali zaglavljeni naopačke na rolerkosteru: Drama u zabavnom parku u Teksasu

3 h

0
Ухапшен по чак пет потрага, приликом контроле дао лажни пасош

Hronika

Uhapšen po čak pet potraga, prilikom kontrole dao lažni pasoš

3 h

0
Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.

Hronika

Banjalučanin uhapšen zbog krađe goriva iz teretnjaka

3 h

0

Više iz rubrike

Отисци од тракторских гума осликани у земљи док трактор иде напријед

Hronika

Mladić (21) stradao dok je traktorom pripremao teren za sesku slavu: Tragedija kod Čačka

2 h

0
Ухапшен по чак пет потрага, приликом контроле дао лажни пасош

Hronika

Uhapšen po čak pet potraga, prilikom kontrole dao lažni pasoš

3 h

0
Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.

Hronika

Banjalučanin uhapšen zbog krađe goriva iz teretnjaka

3 h

0
Возило Хитне помоћи.

Hronika

Krvava noć na Bijelim vodama: Dječak se bori za život nakon brutalnog napada

4 h

0

  • Najnovije

14

02

Prekomjerno gledanje u ekrane uzrokuje ''digitalnu glavobolju'': Sve češće se javlja kod mladih

14

01

Zamagljen vid nije samo umor: Simptomi raka oka koje ne smijete zanemariti

14

01

Ubica cijena otvorio i treću prodavnicu

13

51

Avio-kompanije pooštrile pravila u avionu zbog navike mnogih putnika

13

46

Udes na Starčevici: Djevojke povrijeđene u sudaru motocikla i kamiona

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner