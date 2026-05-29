Krvava noć na Bijelim vodama: Dječak se bori za život nakon brutalnog napada

U beogradskom naselju Bijele vode, u parku u Ulici Bude Tomovića, došlo je do brutalne tuče u kojoj je više osoba povrijeđeno, dok se jedan petnaestogodišnjak nalazi u životnoj opasnosti.
Nezvanično, policija je na licu mjesta zatekla stravičan prizor. Prema prvim informacijama, grupa za sada nepoznatih napadača nasrnula je na mladiće palicama i drugim predmetima, nanijevši im teške povrede glave.
Povrijeđeni su hitno prevezeni u Urgentni centar i Univerzitetsku dječju kliniku u Tiršovoj:
Tinejdžer M. F. (15) primljen je u Tiršovu sa teškim tjelesnim povredama opasnim po život. Konstatovan mu je prelom lijeve potkoljenice, fraktura lobanje i krvarenje na mozgu. Ljekari mu se bore za život.
Maloljetnik S. U. (16) ima teške tjelesne povrede u vidu frakture lobanje.
A. L. (18) i R. N. (29) primljeni su sa povredama glave.
Tokom divljačkog pira u parku oštećeno je najmanje osam vozila koja su bila parkirana u blizini. Prema saznanjima, na licu mjesta nisu uočena bilo kakva navijačka obilježja, pa se motiv ovog brutalnog obračuna još uvijek utvrđuje. Pripadnici kriminalističke policije obavili su uviđaj, a policija intenzivno traga za napadačima i radi na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog jezivog napada, prenosi Telegraf.rs.
