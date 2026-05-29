Našao smotak novčanica od 100 KM pa sve oduševio potezom

Jedan nesvakidašnji i pošten potez iz Vogošće u četvrtak je izazvao brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama i među građanima.

Naime, Almir Mujkanović objavio je da je na parkingu pronašao veću količinu novca, odnosno više novčanica od po 100 konvertibilnih maraka, te pozvao vlasnika da mu se javi.

"Ako je neko izgubio, može se javiti”, napisao je Mujkanović u objavi koja je brzo privukla pažnju velikog broja ljudi.

Građani su u komentarima pohvalili njegov potez, ističući da je danas rijetkost vidjeti ovakav primjer poštenja i ljudskosti. Brojni komentari podrške i pohvala preplavili su objavu.

Nedugo nakon toga, Almir je objavio da je vlasnik pronađen, te da je osoba tačno opisala gdje je novac izgubljen i o kojoj količini se radi.

"Našli smo vlasnika, sve objasnio i opisao. A onima koji su anonimne poruke slali i nagađali; neka ide na obraz”, poručio je.

Komentari poput “Kapa do poda”, “Pošten čovjek je najveće bogatstvo” i “Svaka čast na ljudskosti” pokazali su koliko je ovaj gest dirnuo građane.

Mnogi su poručili da upravo ovakve priče vraćaju vjeru u dobre ljude i pokazuju da poštenje još uvijek postoji.