Direktan sudar u BiH, više povrijeđenih

Autor:ATV
Komentari:0
Sinoć se u mjestu Donje Paprasko kod Jablanice dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je više osoba povrijeđeno.
Prema informacijama sa mjesta događaja, došlo je do direktnog sudara dva automobila, a od siline udara jedno vozilo završilo je prevrnuto pored kolovoza, dok je drugo pretrpjelo veliku materijalnu štetu na prednjem i bočnom dijelu.
Četiri osobe su povrijeđene, a među njima je i jedna maloljetna djevojka, prenosi "Crna hronika".
Zanimljivosti
Predviđanje Tarabića ledi krv: Svijet će se lomiti kao staklo
Golfom je upravljao 20-godišnji M.S. iz Mostara, dok je za volanom Pasata bio B.P. (22) iz Konjica.
Pored dva vozača, povrijeđena je i 17-godišnjakinja iz Jablanice koja se nalazila na mjestu suvozača u Golfu. Saputnik iz Pasata R.M. (22) je zadobio lakše tjelesne povrede.
Troje povrijeđenih je prebačeno na Sveučilišnu kliničku bolnicu (SKB) Mostar.
Na vozilima je nastala velika materijalna šteta, a dijelovi automobila su rasutio po putu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
47 min0
Hronika
47 min0
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Najnovije
09
49
09
48
09
44
09
38
09
37
Trenutno na programu