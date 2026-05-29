Direktan sudar u BiH, više povrijeđenih

ATV
29.05.2026 09:14

Судар у Јабланици
Sinoć se u mjestu Donje Paprasko kod Jablanice dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je više osoba povrijeđeno.

Prema informacijama sa mjesta događaja, došlo je do direktnog sudara dva automobila, a od siline udara jedno vozilo završilo je prevrnuto pored kolovoza, dok je drugo pretrpjelo veliku materijalnu štetu na prednjem i bočnom dijelu.

Četiri osobe su povrijeđene, a među njima je i jedna maloljetna djevojka, prenosi "Crna hronika".

Golfom je upravljao 20-godišnji M.S. iz Mostara, dok je za volanom Pasata bio B.P. (22) iz Konjica.

Pored dva vozača, povrijeđena je i 17-godišnjakinja iz Jablanice koja se nalazila na mjestu suvozača u Golfu. Saputnik iz Pasata R.M. (22) je zadobio lakše tjelesne povrede.

Troje povrijeđenih je prebačeno na Sveučilišnu kliničku bolnicu (SKB) Mostar.

Na vozilima je nastala velika materijalna šteta, a dijelovi automobila su rasutio po putu.

