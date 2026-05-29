Teška nesreća kod Jablanice: Povrijeđeno više osoba, među njima i maloljetnica

Sinoć se u mjestu Donje Paprasko kod Jablanice dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je više osoba povrijeđeno.

Prema informacijama s mjesta događaja, došlo je do direktnog sudara dva automobila, a od siline udara jedno vozilo završilo je prevrnuto pored kolovoza, dok je drugo pretrpjelo veliku materijalnu štetu na prednjem i bočnom dijelu, piše Crna-Hronika.

Četiri osobe su povrijeđene, a među njima je i jedna maloljetna djevojka.

Golfom je upravljao 20-godišnji M.S. iz Mostara, dok je za volanom Passata bio B.P. (22) iz Konjica.

Pored dva vozača, povrijeđena je i 17-godišnjakinja iz Jablanice koja se nalazila na mjestu suvozača u Golfu. Saputnik iz Passata R.M. (22) je zadobio lakše tjelesne povrede.

Troje povrijeđenih je prebačeno na Sveučilišnu kliničku bolnicu (SKB) Mostar.

Na vozilima je nastala velika materijalna šteta, a dijeli vozila su rasuti po cesti.