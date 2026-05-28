U Kulturnom skloništu u Doboju večeras je promovisana knjiga d‌ječijih pjesmica "Kroko-koko" Tatjane Andrejević iz Tuzle, nastala kao potreba roditeljima čija d‌jeca imaju poteškoće u govoru i u logopedskom su tretmanu.

Andrejevićeva je pojasnila da su roditelji dugo ukazivali da nemaju odgovarajuću publikaciju kojom bi vježbe sa d‌jecom nastavili kod kuće, na njima zabavan način, prenosi Srna.

Ona je navela da su pjesmice ritmične sa fokusom na određene glasove, koje prate vježbice i igrice za razvoj motoričkih vještina.

Logoped Emanuela Božić ukazala je na važnost ovakve publikacije za koju kaže da je jedinstvena u kliničkom radu sa d‌jecom na logopedskom tretmanu.

"Kao neko ko je 20 godina logoped uvijek su mi nedostajale pjesmice koje uz zanimljivu priču imaju odgovarajući ritam koji u govoru ima jako važno mjesto, koja gađa određeni glas, i ima vježbice za motorički rad", navela je Božićeva.

Ona je upozorila da do 70 odsto d‌jece danas ima artikulaciona odstupanja i potrebu za logopedskim tretmanom, u odnosu na period od prije 30 godina kada je taj broj obuhvatao svega četiri odsto d‌jece.