Napravite Jafa kolač bez pečenja: Jednostavan recept koji će svi voljeti

Ako nemate puno vremena za pripremu kolača, a ipak želite napraviti ukusan i efektan desert koji će oduševiti sve, ovaj recept je idealan izbor za vas. Riječ je o jednostavnom kolaču bez pečenja koji se priprema brzo, a rezultat je bogat, kremast i osvježavajući desert koji se topi u ustima.

Ovaj desert je savršen spoj čokolade, narandže i lagane kreme, a priprema se jednostavno i bez pečenja. Sastoji se od dva sloja - čokoladne podloge i kremastog puding sloja s aromom narandže, uz dodatak Jafa keksa koji daje posebnu svježinu i ukus.

Sastojci za podlogu

- 200 mililitara mlijeka

- 5 kašika šećera

- 100 grama čokolade

- 100 grama maslaca

- 200 grama keksa

Žuti sloj:

- 600 mililitara mlijeka

- 80 grama pudinga s okusom slatke pavlake (2 kesice)

- 5 kašika šećera

- 100 grama pavlake (kisele)

- 100 grama maslaca

Dodatno:

- Sok i naribana korica 1 narandže

- 150 grama Jafa keksa

Priprema:

U lonac staviti 200 mililitara mlijeka, 100 grama maslaca, 5 kašika šećera i 100 grama čokolade. Zagrijavati na laganoj vatri dok se sve ne otopi i sjedini u glatku smjesu. Preporučuje se tamnija čokolada kako bi smjesa bolje očvrsnula, piše Kliks

U međuvremenu naribati koricu i iscijediti sok jedne narandže. Kada se smjesa sjedini i postane glatka, kratko je prokuhati, a zatim skinuti s vatre i dodati polovinu naribane korice i dio soka od narandže. Sve dobro promiješati.

Keks (200 grama) usitniti i pomiješati s pripremljenom čokoladnom smjesom dok se sve ne sjedini. Dobijenu smjesu utisnuti u kalup i poravnati, pa staviti u frižider da se stegne.

Za kremasti sloj zagrijati 450 mililitara mlijeka do ključanja. U posebnoj posudi pomiješati puding prah sa šećerom i malo mlijeka, pa smjesu ukuhati u vrelo mlijeko uz stalno miješanje dok se ne zgusne.

Skloniti s vatre i u vruć puding dodati maslac, pavlaku, preostalu narandžinu koricu i sok. Sve dobro izmiješati dok se ne dobije glatka krema, pa ostaviti nekoliko minuta da se malo ohladi.

Preko ohlađene čokoladne podloge ravnomjerno nanijeti kremu, poravnati i po želji dodati Jafa keks. Desert ostaviti u frižideru da se potpuno stegne prije serviranja.