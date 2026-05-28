Cicović: Iznenadni "povratak" Bilta i Petriča - spremaju novu podvalu protiv Srpske

Svojim navodno dobronamjernim savjetom i zalaganjem da se funkcija visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH što prije ukine, Karl Bilt i Volfgang Petrič zapravo predlažu nastavak pritisaka na Republiku Srpsku, samo drugim sredstvima, smatra direktor Predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađen Cicović.

Prema njegovim riječima, Brisel, Njemačka i Velika Britanija žele da sačuvaju sadašnji model političkog djelovanja i ostvarivanja svojih geopolitičkih ciljeva u BiH, samo sada, umjesto kroz pritiske koje na Srpsku vrše preko Kancelarije visokog predstavnika, to bi se radilo onako kako Bilt i Petrič predlažu - kroz uslove koje bi nametali na "evropskom putu" BiH.

Svima nama, ne samo u Republici Srpskoj, a i njima, jasno je da priča o evropskom putu više nema takvu podršku kakvu je imala kada je uspostavljena, prije svega zato što se odustalo od principa na kojima je konstituisana. Politika je preuzela primat, ekonomija više nema svoj interes, a pravila se mijenjaju u zavisnosti od potrebe, ističe Cicović.

Opet bi zavrtali ruke Republici Srpskoj

Prema njegovim riječima, interesantan je i način na koji Bilt i Petrič, prvi i treći po redu visoki predstavnik u BiH, maskiraju svoje namjere.

Prvi, veći dio autorskog teksta posvetili su čvrstom zalaganju za ukidanje OHR-a, obrazlažući činjenicu da je ovu ustanovu pregazilo vreme.

Važniji dio teksta, gdje bivši visoki predstavnici izlažu svoje namjere, iznesen je naizgled stidljivo i šturo - u njemu, umjesto da bude riječi o dijalogu dva entiteta i tri konstitutivna naroda, govori se o tome na koji bi se način ponovo mogle zavrtati ruke Republici Srpskoj kada u zgradi OHR-a bude ugašeno svjetlo, a njeni službenici otputuju svojim kućama.

Time se, ocjenjuje Cicović, ništa ne bi promijenilo, osim taktike onih koji bi da ukidaju Republiku Srpsku i centralizuju BiH.

Odmah prepoznate opasne namjere

Biltova i Petričeva namera odmah je prepoznata počev od predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, koji je, podsjeća Cicović, u inicijativi dvojice bivših visokih predstavnika video taktiku da se kroz pristupne pregovore o učlanjenju BiH u EU umanje ustavne pozicije Republike Srpske, njenih nadležnosti i prava veta.

- Naravno da nećemo nasesti na ovakve podvale ove dvojice propalih političara. A prijedlog da se pitanje imovine Republike Srpske pretvori u odgovarajuće poglavlje pristupnog ugovora automatski bi zatvorio sve pregovore BiH i EU - rekao je Dodik, dok je ambasador BiH u Srbiji, dr Aleksandar Vranješ ono što Petrič i Bilt predlažu nazvao kukavičjim jajetom.

Prepoznala je to i Narodna skupština Republike Srpske, koja je neposredno prije nego što su Bilt i Petrič objavili svoj prijedlog usvojila Deklaraciju kojom se traži ukidanje kancelarije visokog predstavnika.

- Opredijelili smo se da poštujemo zaključke sa posljednje sjednice Savjeta bezbjednosti UN i ono što su stavovi SAD, Rusije i Kine - objašnjava Cicović.

Odnosi sa tri velike sile bolji nego sa Briselom

Iako se BiH nalazi na tzv. evropskom putu, ispada da Banjaluka ima bolje odnose sa Vašingtonom, Moskvom i Pekingom, nego sa Briselom. To je zato, ističe Cicović, što tri velike sile imaju iskreniji i jasniji stav kada su u pitanju Republika Srpska i stavovi njenog rukovodstva.

Suverenistički koncept za koji se opredijelio Donald Tramp šalje jasnu poruku Banjaluci - u taj koncept uklapa se svaki stav Vašingtona, počev od poruke izrečene tokom obilježavanja tridesetogodišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma da Vašington više neće raditi na uspostavljanju novih država.

- Ono što smo čuli od rukovodstva SAD, a ranije od Ruske Federacije i Kine, to su potpuno jasne poruke na koji način treba da se gradi BiH, a Brisel je taj koji stoji iza poruka koje su izašle iz usta Karla Bilta i Volfganga Petriča. To su stavovi Brisela, to su stavovi Nemačke i Velike Britanije - kategoričan je Cicović.

Sve što su do sada radili Brisel i političko Sarajevo bilo je u korist njihove štete, prije svega Bošnjaka.

Propagirajući vrijednosti koje je predstavljao kao evropske, Brisel je pokazivao da nema dobre namjere ni prema BiH jer je kroz pritiske i pravno nasilje želio da od nje napravi svoju koloniju.

- Za mehanizme koje su primjenjivali u BiH čak se može reći da su nezapamćeni u ljudskoj istoriji - zaključuje Cicović.