Rusi dominirali prvog dana Evropskog prvenstva u raftingu

Ukupno 38 timova našlo se na startu sprint trke u tri kategorije. Muškoj, ženskoj i mješovitoj. U jakoj konkurenciji seniora zlatnog i bronzanog odličja domogli su se neutralni sportisti, dok je srebro pripalo Francuskoj.

BiH reprezentacija koju čini posada Dajak kluba zauzela je deveto mjesto.

"Veoma lijep dan, veoma dobre trke, takmičenje, rijeka, uslovi uopšte, mnogo dobri ljudi, mnogo lijepa zemlja, za nas danas veoma dobar rezultat, sudije, sve. Veliko hvala organizatorima, posebno Aleksandru Pastiru, kojeg poznajem dugo godina unazad, sa ovakvih takmičenja, uvijek je bila dobra organizacija. Veoma rado ćemo doći na svako naredno takmičenje koje bude organizovano u vašoj zemlji. Veliko hvala svima", rekao je Aleksej Širokov.

Takmičari iz Rusije koji nastupaju pod neutralnom zastavom zauzeli su i prva dva mjesta u ženskoj konkurenciji. Dvije BiH posade u miksu zauzeli su šesto i deveto mjesto.

Na Evropskom prvenstvu za medalje se bori 35 rafting timova iz petnaest evropskih zemalja. Na račun organizacije već stižu brojne pohvale, a Banjaluka i rijeka Vrbas ponovo su dokazali da su među vodećim rafting destinacijama na planeti.

Evropsko prvenstvo trajaće do subote i biće okončano noćnom slalomskom trkom u kanjonu Tijesno.